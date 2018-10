Bejutottunk a Porsche titkos szentélyébe, ahol a Tesla ellenfele, a Taycan készül

Hiába megy a szekér, nem dőlhetnek hátra a németek

A tökéletesre reszelt és kalibrált belsőégésű motorokra és a vezetés egyedülálló élményre épülő Porsche-mítoszt az elektromos meghajtással lassan egybeforró önvezető autózás rémképe fenyegeti.

Hatalmas kihívás vár a Porschéra

Az elektromos autók 25 százalékos részarányt képviselnek majd a flottaszintű értékesítésen belül 2025-ben

A cégcsoport 80 új elektromos autót dob majd piacra 2025-ig

Csoportszinten legalább 2,5 millió elektromos autót értékesítenek 2025-ben

A cégcsoport összes modelljéből készül majd részben vagy teljen elektromos változat 2030-ig

Eljutottunk a titkos szentélyéhez, ahol a Taycan készül majd

Eszméletlen, mennyire szalad a Porsche szekere, csúcsot döntöttek az autóeladásokban, rekord szinten a vállalat árbevétele, üzemi eredménye és a profitabilitása. Csak a rend kedvéért, tavaly több mint 246 ezer autót adtak el világszerte, amelynek köszönhetően az árbevétel 23,5 milliárd euróra ugrott, míg az üzemi nyereség meghaladta a 4,1 milliárd eurót, ezzel pedig az iparágban szinte egyedülállón magas, közel 18 százalékos üzemi marzsot értek el a németek. 2018 első féléve is jól sikerült, a legfontosabb sorokon felülmúlta előző évi teljesítményét a Porsche. A gond csak az, hogy mindezek ellenére nem dőlhetnek hátra és nem élvezhetik ki igazán a siker pillanatait, ugyanis a járműiparban már javában zajlanak azok a változások, amelyek az autógyártás több mint 100 éves üzleti modelljét alapjaiban rengetik meg.Egy olyan időszakban történik mindez, amikor a Porschénak különösen nagy kihívást jelent a WLTP-menetciklus és az RDE által támasztott környezetvédelmi követelményeknek történő megfelelés, ráadásul az EU is a korábbiaknál sokkal szigorúbb elvárások teljesítésére kényszerítené az autógyártókat.A külső működési környezet drasztikus átalakulása ráadásul csak a történet egyik része a Porsche szempontjából, a 2015-ben kirobbant dízelbotrány eredményeként ugyanis totális átalakuláson megy keresztül a német luxusautó-gyártót is magába tömörítő Volkswagen csoport. Ennek a folyamatnak a középpontjában az elektrombilitás, az önvezető autózás és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások állnak. Nem is akárhogy, a németek ugyanis nagyon ambiciózus terveket fogalmaztak meg a következő évekre vonatkozóan:Természetesen ezek a célok már most is hatással vannak a Porschéra, amelyre kiemelt feladat hárul majd a jövőben: fel kell vennie a versenyt az elektromos autózásban a legnagyobb riválisnak számító Teslával úgy, hogy a jövőben is képes legyen megőrizni az iparágban szinte egyedülálló profitabilitását.Az egyre erősödő külső nyomást, az ambiciózus terveket, valamint a Tesla versenyelőnyét látva nincs is mit csodálkozni azon, hogy a Volkswagen csoport menedzsmentje végül úgy döntött, hogy a Porsche nem 3, hanem egyből 6 milliárd eurót költhet el az elektromobilitásban 2022-ig.Ennek a 6 milliárd eurónak (1 950 milliárd forint) durván a fele megy majd el kutatására és fejlesztésre, míg a másik felét a gyártáshoz kapcsolódó beruházásokra, eszközökre fordítja a Porsche. Az egyik legjelentősebb tétel ezek közül a luxusautó-gyártó Zuffenhausenben most épülő komplexuma, ahol a tervek szerint jövőre már készülhet a Porsche első tisztán elektromos meghajtású autója, a Tesla nagy ellenfelének szánt Taycan. Ebbe a titkos szentélybe nyertünk bebocsátást annak a túrának a részeként, amely során a németek igyekeztek bebizonyítani, hogy rohamléptekben haladnak előre az elektromobilitás és a digitalizáció területén.Bevallom, hatalmasak voltak a várakozásaim, lelki szemeim előtt már a Taycan prototípusai, csarnokokban sorakozó alkatrészhegyek és az ipar 4.0 szellemében épülő gyártóüzem lebegett, amikor indulás előtt elvették a telefonomat és leragasztották a kameráit. Aztán Zuffenhausenbe érve jött a kijózanodás, magának az új gyártócsarnoknak a helyszínén ugyanis még javában dolgoztak a daruk és alkatrészhegyek helyett csupán egy kisebb csarnokban láttam egymás mellé kipakolva néhány elektromotort és invertert, de ebben sem vagyok biztos, mert, ahogy arra haladtunk a csoporttal, azonnal bezárták az ajtaját.Ezen a ponton akár vége is lehetne az élménybeszámolónak, de az igazság az, hogy a Porsche igyekezett kitenni magáért, egy olyan előadóba vezettek, amelynek végében már ott várakozott a Taycan bemutató darabja és több felsővezetőt is meghívtak előadást tartani, akik hajlandóak voltak érdemi kérdésekre válaszolni, a legkínosabbra is.

A Porsche Taycan bemutató darabja.

A Taycant még nem is gyártják, de már most több dologban veri a Tesla

Az előadók között volt Matthias Kirchgassner, a Porsche elektromos autóinak értékesítéséért és marketingjéért felelős vezetője is, aki döntően a Mission E projektről, az egyes hajtásláncokról, valamint konkrétan a Taycanról beszélt. Ezt követően arra bíztatta a jelenlévőket, hogy bátran kérdezzenek tőle.

Matthias Kirchgassner, a Porsche elektromos autóinak értékesítéséért és marketingjéért felelős vezetője.

Elsőként egy lengyel kolléga jelentkezett, aki emlékeztetett mindenkit, hogy hatótávolságban és a gyorsulásban már most jobb a Tesla annál, mint amit a Porsche a Taycan esetében ígér. Majd feltette azt a kérdést, amitől egy pillanatra megfagyott a levegő: végül is miben lesz jobb a németek elektromos autója, aminek a gyártása még csak meg sem kezdődött?Kirchgassner arcán látszódott, váratlanul érte a kérdés, de pár másodperces kivárást követően egész kerek választ adott. A Porschénál ugyanis úgy számolnak, hogy a gyártásban megszerzett sok évtizedes tapasztalatuk komoly versenyelőnyt jelent, amelynek köszönhetően képesek lesznek olyan elektromos autókat gyártani, amelyek a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Ez nem minden, a Taycant ugyanis azzal a PSM (Permanently excited Synchronous Motors) erőforrással, azaz egyből kettővel szerelik majd, amely kisebb változtatásokkal ugyan, de a Le Mans győztes 919 hibridben is dolgozott.Az értékesítési vezető kitért arra is, hogy a hajtáslánc többi elemét is úgy építik meg, hogy az folyamatosan, a legszélsőségesebb terhelések során is hozza a Porschéktól elvárt minőséget. Utalva itt arra, hogy a Teslák "ludicrous" módban valóban egész hihetetlenül gyorsulnak, viszont néhány ismétlést követően egyszerűen bekapcsolhat a szabályozó elektronika, hogy védje a járművet. És ott van még a töltési idő is, amely a németek által kifejlesztett 800 voltos technológiának köszönhetően jelentősen lerövidülhet. A Taycan ugyanis alkalmas lesz arra, hogy egy 350 kW teljesítményű áramkúton 15 perc alatt feltöltse a tulajdonosa.

Persze Kirchgassner szavaira sokan legyinthetnek, mondván, egy értékesítési vezetőnek az a dolga, hogy a lehető legjobb színben tűntesse fel a vállalata termékét. Ezért érdemes arról is beszélni, hogy a UBS nemrég közzétett egy elemzést, amelyből kiderült, jelenleg a Tesla a legmeghatározóbb szereplő az elektromos autózásban, viszont a rivális gyártók a következő években ledolgozhatják lemaradásukat számos területen. A Porsche Taycantól például konkrétan azt várják, hogy piacvezető lesz gyorsulásban és a töltési időben. Ezért a németek egyébként mindent meg is tesznek, legutóbb éppen a horvát Rimac Automobiliben vásároltak 10 százalékos részesedést, amely alkatrészek és elektromos szuper-sportautók fejlesztésével, gyártásával foglalkozik.

Évi 20 ezer darab Taycan gyártására készülnek

Bár a gyártócsarnokba nem látogathattunk el, az új üzem építéséért felelős projektmenedzser, David Thor Tryggvason sok érdekes információval tudott szolgálni. Kiderült például, hogy a Zuffenhausenben megvalósuló barnamezős beruházásnak szimbolikus jelentősége van, itt kezdődött meg ugyanis a harmincas évek végén a Porschék tömeggyártása és most itt készül majd az első tisztán elektromos meghajtású Porsche is. Azért az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a múlt előtti tisztelgésen túl az új üzemnek fontos szerepe lesz a munkahelyek megőrzésében is.

David Thor Tryggvason, az új üzem építéséért felelős projektmenedzser.

Tryggvasontól sikerült azt is megtudnunk, hogy az új gyár évi 20 ezer Taycan legyártására lesz képes az első időszakban.

Az autógyártásban is megjelenik a blockchain technológia

A fentieken túl egy nagyon érdekes gondolatot is megosztott velünk Thilo Koslowski, a Porsche Digital vezérigazgatója: a jövő autójára végső soron úgy tekint, mint egy mobileszközre.

A költséghatékonyság jegyében épülő új gyár, amely kevesebb, mint 700 millió euróból készülhet el, közvetlenül mintegy 1200 embernek adhat munkát a jövőben. A Porsche egyébként úgy számol, hogy a fejlesztések a következő hónapokban folyamatosan zajlanak majd, végül az összesen hat helyszínből álló gyárkomplexum építése 2020-ban fejeződhet be teljesen.Ez azt jelenti, hogy a németek nem rohannak fejjel a falnak, az előzetes igényfelmérések alapján ugyanis durván ez az évi 20 ezer darab jármű az, amelyet értékesíteni tudnak majd a vásárlóknak. Ezt a darabszámot ugyanakkor illik perspektívába is helyezni, ha már sokan a Tesla Model S nagy riválisának kiáltották ki a Taycant. Az amerikai elektromosautó-gyártó azzal számolt, hogy már az idén több mint 100 ezer darab Model S-t és Model X-et értékesít globálisan és az eddigi eladási statisztikák alapján erre minden esélye meg is van. Vagyis a Porsche tervezett gyártási és értékesítési darabszáma messze el fog maradni még 2020-ban is attól, mint amire a Tesla már idén képes lehet.Az elektromobilitás mellett ugyanakkor fontos beszélni egy másik megatrendről is, amely szintén jelentősen hatással lesz az autógyártásra, a Porsche jövőjére egyaránt, ez pedig nem más, mint a digitalizáció. A terület fontosságát jól mutatja, hogy Porsche Digital néven külön divíziót hoztak létre a németek, amelynek kiemelt feladata, hogy a Porschét piacvezetővé tegye a digitális megoldások területén a prémium szegmensben.Ezt a törekvést segíti a vállalat központjainak földrajzi elhelyezkedése is: a Szilícium-völgy, Tel-Aviv és Berlin egyaránt fontos helyszínei a technológiai újításoknak és számtalan startupnak adnak otthont. Ezek a korai fázisban lévő vállalatok egyébként kiemelt befektetési célpontjai a Porsche Digitalnak, amely az elmúlt években több startupban is vásárolt részesedést magának. Ott volt például a kölni székhelyű Evopark, amely megoldásaival forradalmasíthatja a külvárosi parkolást. A home-iX amely egy olyan vállalkozás, amelyet két korábbi Porsche-alkalmazott, Mehmet Arziman és Heiko Scholtes indított útjára. A vállalat platformja lehető teszi, hogy az okos otthonok és a járművek kommunikáljanak egymással, illetve ennek eredményeként a tulajdonosok különböző szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Az izraeli székhelyű Anagog pedig olyan mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozik, amelynek segítségével könnyebben megismerhetőek a sofőrök bizonyos szokásai.Ezek az eszközök már nem csak a mobilitását biztosítják, hanem rengeteg kiegészítő funkcióval is rendelkeznek majd, amelyek kivétel nélkül még egyszerűbbé, még kényelmesebbé tehetik a járműtulajdonosok hétköznapjait. Például egy Taycan tulajdonosa képes lehet arra a jövőben, hogy egy töltést követően a járműve segítségével rendezze a számlát.A tranzakcióhoz viszont szükség van az ő személyes pénzügyi adataira is, amelyekhez akár hackerek is megpróbálhatnak hozzáférni. Ezen a ponton lép be az autógyártásba a blockchain technológia, amelynek alkalmazásával a Porsche megvédené a vásárlói adatait a támadásoktól.Az új technológiák lendületet adhatnak az értékesítéseknek is, a VR-AR megoldásoktól egyaránt sokat remél a Porsche. Ez nem véletlen, hiszen ahogy arról korábban írtunk, a virtuális valóság különösen az egyre fontosabbá váló online értékesítést segítheti. A gyártóknak ugyanis lehetőségük lesz arra is akár, hogy komplett autószalonokat rendezzenek be a virtuális térben. A kiterjesztett valóságnak köszönhetően pedig az autógyártók már a belvárosokban működtetett kisebb értékesítési pontokon is elérhetik a vásárlókat.

Thilo Koslowski, a Porsche Digital vezérigazgatója.

Mi lesz a legendás profitabilitással?

a jelentősen megugró költségei ellenére 15 százalékos üzemi marzsra számít a következő években.

A szigorúbb előírásoknak történő megfelelés, az egyre erősebb verseny, az új technológiákra történő átállás és a digitalizáció hatalmas pénzeket fog felemészteni a Porschénál a következő években. Éppen ezért nagyon kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon a menedzsment hogy látja, képesek lesznek-e a jövőben is az iparágban szinte egyedülállóan magas profitabilitás elérésére, vagy jelentős változásra számítanak ezen a területen. A választ egy felbukkanó dián meg is kaptuk, a Porsche elárulta,Ez az érték ugyan alacsonyabb a tavalyi mintegy 18 százaléknál, de érdemi visszaesésnek aligha nevezhetjük. Ez egyébként különösen annak fényében volt meglepő, hogy a német prémiumautó-gyártók egymás után tették közzé profit warningjaikat az elmúlt hónapokban.

A dolog tisztázása érdekében egy gyors interjú keretében Matthias Kirchgassnert kérdeztük meg arról a helyszínen, hogy mi annak az oka, hogy míg a Daimler vezére, Dieter Zetsche a profitabilitás visszaesésére számít rövidtávon az elektromos autózás elterjedése miatt, addig a Porschénál a jelentős beruházások, költségek ellenére sem várnak hasonlót.Kirchgassner egyrészt úgy vélte, hogy a Porsche vásárlói hajlandóak lesznek megfizetni az elektromos autóik magasabb árát. Másrészt a fejlesztéseknek köszönhetően a meghatározó alkatrészek ára jóval alacsonyabb lehet majd a jövőben, az alacsonyabb költségeknek köszönhetően pedig javulhatnak a marzsok. Fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a Porsche mindent szigorúan üzleti alapokra helyez, példaként említette, hogy a vásárlóik a világ leggyorsabb töltését lehetővé tevő infrastruktúrát használhatják majd a jövőben, de ezért az első pillanattól kezdve fizetniük kell.