Bemutatóterem nyílt Budapesten, ahol Teslákat lehet kipróbálni és megvásárolni

A szolgáltatások színvonalában semmilyen különbség nem lesz egy hivatalos Tesla értékesítési ponthoz képest, a különbséget az árazás jelenti majd. A többletszolgáltatásokat (szállítmányozás, dokumentáció, stb.) nyilván áraznunk kell. Mivel a Tesla transzparensen közöl árakat, a mi áraink is teljesen transzparensek lesznek az ügyfél felé, semmilyen bújtatott konstrukció nem lesz az ügylet során. Az ügyfél látja, hogy online vásárlással mennyiért tud hozzájutni egy Teslához, és azt is látja, hogy ha minket választ, ennek milyen szolgáltatási felára van. Úgy gondolom, hogy ez abszolút korrekt, nem az a cél ugyanis, hogy rövidtávon, egy-két éven belül térüljön meg a beruházás, hanem hosszú távon gondolkodunk a Teslával. Olyan ügyfélkört szeretnénk kiszolgálni, ami a cég operatív lízing üzletágához kapcsolódóan egy addicionális ügyfélkört tud behozni, éppen ezért a finanszírozási üzletágat és a Tesla értékesítési üzletágat csak együtt tudjuk elképzelni.Úgy gondolom, hogy nem lesz hivatalos Tesla Store a közeljövőben Magyarországon. Ugyanakkor nincs kőbe vésve a Tesla értékesítési struktúrája, ezt láttuk legutóbb is, amikor a Tesla azt kommunikálta, hogy bezárja a Store-jait, majd két hét múlva azt mondta, hogy mégsem tesz ilyet. Ez az igazi üzleti kockázat a beruházáshoz kapcsolódóan, hogy nem tudjuk, mi lesz a jövőbeni terve Elon Musknak. Ennek ellenére amennyi idővel ennek a beruházásnak a megtérülését számoltuk, és amilyen értékesítési potenciált látunk, ez felvállalható üzleti kockázatot jelentett számunkra. Egyébként, ha hivatalosan megjelenik egy Store nálunk, attól függetlenül a Tesla érdekelt marad abban, hogy a finanszírozó partner is értékesítsen.

A szalon 273 négyzetméteres, négy autó bemutatására alkalmas, jelen pillanatban három autó, a Model 3, az S és az X tekinthető meg nálunk. A negyedik pontot gépjármű-átadóként fogjuk üzemeltetni, és várjuk, hogy mikor érkezik a legújabb Tesla-modell, az Y. A beruházás nagyságával kapcsolatban elmondhatom, hogy a három bemutató autó bruttó értéke 100 milliós nagyságrend, és a tesztautók még további 100 millió forintot tesznek ki. Ehhez jön még a bemutatóterem költsége, valamint a tesztautók fenntartási költsége: szervizköltségekről sokáig nem beszélhetünk, az energiaárak viszonylag kedvezőek, a biztosítási költségek viszont a gépjárművek árához mérten alakulnak.Budapesten kezdjük az értékesítést, ezen kívül készül már az a rendezvénynaptár, amely olyan eseményeket tartalmaz, ahol lehetőséget tudunk biztosítani a bemutatótermen kívül is arra, hogy az érdeklődők kipróbálják a Tesláinkat. A régiós értékesítéssel kapcsolatban pedig elmondhatjuk, hogy a román piac kifejezetten érdekes a számunkra üzleti szempontból. A Teslának vannak kimutatásai az adott országhoz tartozó társadalmi rétegződéshez kapcsolódó vagyoni helyzet tekintetében és Románia kifejezetten ígéretes piac. Mi is ismerjük a gazdasági környezetet, a Teslával való tárgyalások során említettük azt, hogy nagyon szeretnénk régióban gondolkodni. Az első lépés ugyanakkor az, hogy a magyarországi bemutatóterem álljon fel, és utána szeretnénk továbblépni.Már az első negyedévben szalon nélkül is több Teslát értékesítettünk, mint a tavalyi évi teljes országos eladás. Az a tapasztalatunk, hogy 90 százalék a céges vásárlás, ebben az esetben pedig rendkívül fontos az, hogy a lízingáfa-levonási lehetőséget érvényesíteni tudja, amely operatív vagy nyílt végű pénzügyi lízing keretében lehetséges. Az erre az évre tervezett 100 darabos értékesítésnél úgy gondoljuk, hogy 50 százalék lesz az operatív lízing, ehhez egy kétmilliárd forintos refinanszírozási hitelkeretet különítettünk el.Közhely, de minden ügyfélnek egyedi megoldást kínálunk. A gépjárműlízing esetében az önerő, a futamidő és a maradványérték, valamint a gépjármű ára a meghatározó. A másik rész pedig a szolgáltatási tartalom egy operatív lízing esetében. Jelen pillanatban a refinanszírozási oldalról 4 százalék alatti a THM, és ez igaz nyílt végű lízing esetében is. Az önerő, a futamidő és a maradványérték tekintetében pedig az ügyfél igényére, személyre szabottan tudjuk összeállítani az ajánlatot.Két héttel ezelőtt kezdték el forgalmazni Európában a Model 3 Standard Range Plus változatot, ezt 16,39 milliós induló ártól lehet nálunk egyénre szabott finanszírozási formában megvásárolni.

Egyelőre ez nem lehetséges, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az Universal Leasing Kft. tagja a Magyar Elektromobilitás Szövetségnek. A szervezet elkötelezett az iránt, hogy a Tesla bekerülhessen az állami támogatási rendszerbe. Természetesen meg kell felelnünk annak a feltételrendszernek, amelyet a minisztérium támaszt. Világosan látjuk és elfogadjuk azt, hogy a minisztérium meghatározott szabályrendszer mentén tud állami támogatást biztosítani. Éppen ezért a szövetség támogatásával azt szeretnénk elérni, hogy a nem szokványos megállapodási formát, amely jelen pillanatban a Tesla és köztünk van, elfogadja a minisztérium. A folyamataink teljes egészében transzparensek, ami garanciát ad arra, hogy a gépjármű valóban a végfelhasználó felé kerül értékesítésre, valamint az állami támogatásra jogosító tartási kötelezettséget teljesíteni tudja az ügyfél.Az ügyfél befizeti az előleget, ennek egy részét - mint minden kereskedő - foglalónak tekintjük. A Tesla lehetőséget biztosít a megrendelést követő két héten belül a specifikáció módosítására. A szállítási szerződés, ami a Teslával megköttetik, egyértelműen és világosan fogalmaz, a két hét lejártát követően a gépjármű-átvételi kötelezettség fennáll. Az ügyfél nálunk természetesen azt az önerőt fizeti meg, amit választott, a gépjárművet mi fogjuk teljes egészében kifizetni a Tesla felé. Ezt követően indul a logisztikai folyamat, a Hödlmayr Hungáriával állapodtunk meg, ők végzik a szállítmányozást. Egy külsős gépjármű-depópontunk van, ahol biztosított a kamerarendszer, az őrzés, illetve zárt gépjármű-tárolási lehetőség is van. Amint a gépjármű megérkezett, el tudjuk indítani a honosítási folyamatot: a műszaki vizsgáztatást és a forgalomba helyezési eljárást. A forgalomba helyezést követően megtesszük a regisztrációs kötelezettséget a Tesla felé, az egész folyamat során mi vagyunk kötelesek a dokumentációs feltételeket - áfanyilatkozat, a szállítmányozáshoz kapcsolódó nyilatkozat, a végén a regisztrációs nyilatkozat - megtenni. Amikor az ügyfél megkapta a gépjárművet, biztosítunk neki egy Tesla accountot a telefonos alkalmazáshoz, amivel önállóan, a saját jelszavával tud hozzáférni az autó paramétereihez. Ezt követően a finanszírozási szerződés is életbe lép a forgalomba helyezéssel párhuzamosan: ha operatív lízing, akkor a gépjármű üzemben tartójaként a cégünk szerepel a forgalmi engedélyben, ha nyílt végű lízing, akkor a banki bejegyzési folyamatoknak is eleget téve az ügyfél kezeli tovább.A Tesla 2-2,5 hónapos szállítási határidővel igazolja vissza az S-eket és az X-eket, ehhez hozzájön az a kéthetes várakozási idő, amíg az ügyfélnek lehetősége van módosítani a specifikációkat. A Model 3 esetében 8 hetes a szállítási határidő.

A Teslánál világosan és egyértelműen elmondták, hogy Varsó és Prága prioritást élvez ebben a tekintetben, ezekben a városokban hamarosan szervizeket fognak nyitni. A lengyel fővárosban a Tesla már két éve képviselteti magát hozzánk hasonló leasing partneren keresztül és amikor a budapesti beruházásról egyeztettünk velük, a szervizoldalról az volt a kifejezett véleményük, hogy nem szabad megtenni azt, amit Varsóban megtörtént. A hivatalos szerviz hiánya ugyanis oda vezetett, hogy a helyi Teslások közelebbi megoldás hiányában elkezdték terhelni a Berlini szervizt. Nem véletlen tehát, hogy éreztük azt a támogatást, hogy ha Magyarország elkezd volumenben Teslákat értékesíteni, azt nem lehet sokáig szerviz nélkül hagyni, mert ez Bécset terhelné, és Bécset szeretnék tehermentesíteni. A szerviz kérdése kizárólag a Tesla döntése. Minden Tesla tulajdonos számára elérhetőek lennének a szerviz szolgáltatásai, függetlenül attól, hogy az adott járművet hol vásárolták meg.Úgy gondolom, hogy a Teslának is figyelembe kell venni a piaci körülményeket, ezért a Magyarországon prémium márkáknál is alkalmazott átlagos óradíjat tartjuk reálisnak. Bár azt tudni kell a Tesláról, hogy például a bécsi szervizköltségek sem jelentősek. Ami igazán problémás az az a időpont foglalás. A saját autóink futásteljesítménye most közelít a 100 ezer kilométerhez, a HEPA-szűrőn kívül alkatrészt nem cseréltünk. A Tesla 20 és 40 ezer kilométeres az ajánlott szervizciklust kezel, az X-eknél vagyunk túl a 4. szervizen, ami azt jelentette, hogy kivittük az autót Bécsbe, ott volt két órát, megkávéztunk, töltöttük és hazajöttünk.A kelet-európai régiónak külön felelőse van a Teslánál ez ügyben, kaptunk kontaktot. Tekintettel arra, hogy ez nem a mi feladatunk, ezért kértük a Magyar Elektromobilitás Szövetség közremőködését. A Tesla-térképen Budapest nincs is jelölve jelen pillanatban, viszont úgy gondoljuk, hogy előbb-utóbb megoldják a telepítéseket. Nem tudunk ezzel kapcsolatban konkrét időpontot mondani, jeleztük a Tesla felé, hogy a szövetség szívesen közreműködik ez ügyben.Első körben ezeket az ügyfeleket várjuk tesztvezetésre, velük szeretnénk a napokban időpontot egyeztetni, de a tesztvezetés minden érdeklődő előtt nyitva áll. Az értékesítési stratégiánk része, hogy az autót ki kell próbálni, egy meggyőző élmény után sokkal könnyebb lehet a döntés. Azonnali tesztvezetésre ugyanakkor két dolog miatt nem tudunk időpontot biztosítani: az egyik, hogy ugyanazt a rendszert szeretnénk alkalmazni, amely a nyugat-európai piacon működik, hogy regisztrációt követő személyes egyeztetés után kerül sor a tesztvezetésre. A másik, hogy a tesztautók május második felében állnak csatasorba, ez jelenleg minden modellből egy darab. A Model 3 esetében szeretnénk ezt bővíteni 2-3 darabra, egyrészt az érdeklődés miatt, másrészt van egy olyan ügyfélkör, aki igényli, hogy akár egy napra is lehetősége legyen az autót birtokolni. Ugyanakkor ki kell várni, hogy ezek a tesztautók megérkezzenek. De a legfontosabb, hogy a mai naptól végre a legteljesebb körű szolgáltatással és finanszírozással tudja egy ügyfél elérni a világ vezető elektromos autómárkáját Magyarországon.