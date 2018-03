Beszállt a Daimlerbe, most az újabb terveiről beszélt a milliárdos

A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni!

Jelenleg nem tervez további vásárlásokat a kínai milliárdos

Jelenleg nincsenek tervbe véve további vásárolások. Szeretnénk a már meglévő vállalatcsoport fejlesztésére koncentrálni. Rengeteg ötletünk van és sok mindent meg kell valósítani.

Korábban a Fiat Chrysler is képbe került

Múlt héten mi is beszámoltunk róla , hogy Li Shufu, a kínai Geely nevű autógyártó (és azon keresztül a Volvo) legnagyobb tulajdonosa, már hónapok óta azt tervezte, hogy nagyobb részesedést szerez a Daimlerben. Tavaly ősszel tőkeemeléssel 5 százaléknyi tulajdonrészt szereztek volna, ezt a próbálkozást azonban belső információk alapján a Daimler elhárította. Erre válaszul Li a tőzsdén keresztül kezdte el gyűjteni a vállalat részvényeit, így mostanra 9,7 százalékos részesedést szerzett a Daimlerben.Egy ilyen akció után természetesen mindenki arra volt kíváncsi, hogy milyen további tervei vannak az autóiparban a kínai milliárdosnak, akinek vagyonát 17,2 milliárd dollárra becsülik. A Bild am Sonntagnak adott interjúban Li Shufu leszögezi,Li Shufu az interjúban beszélt arról is, hogy a vásárlás egy részét saját pénzéből fedezte, továbbá külföldi bankok finanszírozták az akcióját, de erről nem akart részleteket elárulni. Azt viszont elmondta, hogy kínai bankoktól nem vett fel kölcsönt és nem kérte a kínai kormány jóváhagyását sem az üzlet előtt. Bloomberg számolt be arról, hogy Li Shufu először nem is a Daimlert, hanem a Fiat Chryslert szemelte ki magának és tett is lépéseket annak érdekében, hogy jelentős részesedést vásároljon az olasz-amerikai vállalatban. Az egyeztetések végül zátonyra futottak, ugyanis a feleknek nem sikerült megegyezniük a vételárról.