Betelt a pohár: a rengeteg haláleset miatt drasztikusan átalakítanák az új autókat

Minden évben 25 ezer ember hal meg közútjainkon. A balesetek nagy többségét emberi hiba okozza. Módunkban áll változtatni ezen, és kötelességünk is így tenni. A kötelezővé tett biztonsági elemektől ugyanolyan hatást várhatunk, mint annak idején a biztonsági öv bevezetésétől. A legtöbb új technológia már létezik, főként a felső kategóriás autókban. Most mindenki biztonsága javulni fog, és egyúttal felkészülünk a jövő összekapcsolt és automatizált mobilitására is





A legfrissebb statisztikák szerint összesen 25 300 ember halt meg közúti balesetben az Európai Unió útjain 2017-ben, durván 300 emberrel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez egyben azt is jelentette, hogy a 25 éve tartó csökkenő trend folytatódott, 1991-ben ugyanis még közel 80 ezer ember vesztette életét közúti balesetekben a mai EU tagországainak útjain, vagyis mintegy 55 ezer emberrel több, mint 2017-ben. Azt viszont látni kell, hogy az elmúlt években már nem sikerült érdemben csökkenteni a halálos kimenetelű balesetek számát az Európia Unió útjain, ez is érdemben hozzájárulhatott ahhoz, hogy a döntéshozók most már sokkal szigorúbb intézkedéseket akarnak bevezetni a korábban kitűzött céljaik elérése érdekében.



A mostani hírrel kapcsolatban viszont több dolgot is meg kell jegyezni: egyrészt a fentebb felsorolt berendezések kötelezővé tétele valóban segíthet abban, hogy csökkenjen a halálos kimenetelű balesetek száma, tökéletes megoldást viszont aligha jelenthetnek. Legalább ennyire fontos lenne az ilyen típusú balesetek elkerülése szempontjából a járművezetők alaposabb, átfogóbb oktatása, mentális felkészítése, a szabálykövető járművezetői magatartás erősítése. Másrészt arról sem szabad megfeledkezni, hogy a mostani döntés újabb jelentős terheket róhat az autógyártókra, akik a fentebb felsorolt vezetőtámogató eszközöket döntően nem alapfelszereltségként, hanem extrákként kínálták a vásárlóknak. Az előírások véglegesítése előtt természetesen nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, de az iménti logika mentén tovább haladva azt sem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy az autógyártók az újabb terheket kénytelenek lesznek a vásárlóikra áthárítani. Ez pedig a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az EU döntése nyomán a jövőben drágulhatnak a járművek.

A még hivatalos jóváhagyásra váró egyezményről az Európai Bizottság számolt be, hangsúlyozva, ez fontos lépés az utasok, a gyalogosok és a kerékpárosok megvédése érdekében.Egyebek mellett kötelezővé fogják tenni az intelligens sebességszabályozást, a tolatásbiztonságot növelő kamerákat, érzékelőket, a baleseti adatrögzítőt, illetve az olyan rendszereket, amelyek figyelmeztetik a járművezetőt, ha lankad vagy elkalandozik a figyelme. A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek esetén ezeket kiegészíti majd a sávtartás-segítés, a fejlett vészfékező rendszer, illetve a töréstesztek alapján továbbfejlesztett biztonsági öv.A tehergépjárművek és az autóbuszok esetében új követelményeket vezetnek be a sofőr közvetlen látóterének növelésére és a holtterek megszüntetésére, rendszereket szerelnek be a jármű elején és oldalán a veszélyeztetett úthasználók jelenlétének érzékelésére.A brüsszeli testület várakozásai szerint ezen intézkedések következtében 2038-ig több mint 25 ezer emberélet lesz megmenthető és legalább 140 ezer súlyos sérülés lesz elkerülhető. Ez hozzájárul majd az EU hosszú távú céljának eléréséhez, ahhoz, hogy 2050-re a nulla közelébe kerüljön a halálos kimenetelű vagy a súlyos sérüléssel járó balesetek száma.- közölte El¿bieta Bienkowska belső piacért felelős uniós biztos.Az előzetes megállapodást még hivatalosan is meg kell erősítenie a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek, ez várhatóan a következő hetekben megtörténik.