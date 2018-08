Bevásárolt a Toyota: az üzlet alapján 72 milliárd dollárt érhet az Uber

72 milliárd dollárt érhet az Uber

A bejelentés érdekessége, hogy az 500 millió dolláros beruházással 72 milliárd dollárra értékelték az Ubert.

Nagyon nyomul a Toyota

A tervek szerint az együttműködés keretében az Uber adja majd az önvezető rendszerét, míg a Toyota az által fejlesztett vezetéstámogató megoldásokkal száll majd be a közös munkába. Az egyes technológiák első körben a Toyota által gyártott Siennaban kaphatnak majd helyet, illetve jelenhetnek meg az Uber utazásmegosztó rendszerében 2021-ben.A Toyota ugyanakkor azt is bejelentette, hogy továbbra is nagy erőforrásokat fordítanak majd kutatás és fejlesztésre az önvezető autózás területén, ezek eredményeit viszont nem osztják majd meg az Uberrel.Az együttműködés elmélyítése egyébként összhangban van az Uber vezére, Dara Khosrowshahi által korábban meghirdetett stratégiával, amelynek értelmében a vállalat nem egyedül, hanem partnerek bevonásával kíván önvezető autókat fejleszteni.A most bejelentett üzlet új életet lehelhet az Uber önvezető autózáshoz kapcsolódó projektjébe. Azt követően ugyanis, hogy egy önvezető módban közlekedő Uber-autó halálra gázolt egy gyalogost az Arizona államban található Tempe városában, több száz járművet vont ki a forgalomból a vállalat.Ez hatalmas ugrást jelent néhány hónap alatt, december végén a Softbank és partnerei szálltak be a vállalatba, akkor még csak 48 milliárd dollárra tették a cég értékét.A japán gyártó júniusban jelentette be, hogy 1 milliárd dollárral száll be a Grab nevű technológiai cégbe, amely az Uberhez hasonló utazásmegosztó alkalmazással lett népszerű Ázsiában. Ez volt egyébként eddig a legnagyobb összegű befektetés, amelyet egy autógyártó utazásmegosztó cégben invesztált.A Grab többek között Malajziában, Szingapúrban, Vietnámban, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken és Thaiföldön aktív. A vállalat appját több mint 100 millió mobilra töltötték le, naponta 6 millió utazást bonylít és durván 6,6 millió regisztrált sofőrrel rendelkezik. A cég ugyanakkor nem csak utazásmegosztással foglalkozik, hanem kapcsolódó szolgáltatásokat is elindítottak: házhozszállítással illetve mobilfizetéssel is foglalkoznak. Egymás közötti pénzküldésen kívül éttermekben, kiskereskedőknél is használható az app fizetésre.A Toyota a tranzakció keretében egy vezetőt delegál a Grab igazgatóságába. A tervek szerint a Toyota Mobility Service Platform részlegén fejlesztett IoT szolgáltatásait is integrálhatják a Grab appjába, mint például a Toyota telematikus biztosítását, az előre jelzett karbantartási szolgáltatást (amikor az alkatrészek várható meghibásodását az autóba épített szenzorok adataiból jósolják meg), és a Toyota finanszírozási programját.