Bővítik a Continental budapesti gyárát

Keszte Róbert bejelentette, hogy a jelenleg 13 ezer m2-es gyártási területet 20, majd (a távlati tervek szerint) 25 ezer m2-es-re bővítik.

beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a 6 ezer, Magyarországon működő német vállalat mintegy 300 ezer magyar dolgozónak biztosít munkát, és a tervek szerint további német cégek érkezhetnek Magyarországra.A kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy erősítsék a két ország gazdasági együttműködését: a digitalizáció térnyerését, a termelékenység hatékonyságának növekedését. A miniszter szerint az ipar 4.0 új lehetőségeket nyit meg a magyar középvállalatok és kkv-k számára is.elmondta, hogy az üzemet az itt gyártott termékek és technológiák, valamint az itt dolgozók tudása emeli a magyar gazdaság élvonalába, ezzel együtt az ipar 4.0 meghatározó magyarországi szereplőjévé. Sok kezdeti beszállítójuk mikorvállalkozásból mára középvállalattá, sőt, akár regionális nagyvállalattá nőtte ki magát, például a célgépgyártás, a szoftverfejlesztés, a logisztika, vagy a kereskedelem területén.Alapanyagaik és termelő eszközeik jelentős része külföldről származik, ugyanakkor motiválják partnereiket abban, hogy jöjjenek Magyarországra, telepedjenek meg Budapesten. A Continental Magyarország vevői között tudhatja Európa szinte mindegyik autógyárát, de szállít az Egyesült Államokba és Ázsiába is.A gyár kezdetekben elektronikai termékek gyártásával foglalkozott, amelyet folyamatosan új termékcsoportokkal bővítettek, például fékrendszerekkel, amiből már elérték a 40 milliós darabszámot. A gyár Interior divízióval való bővítése során műszerfalak és kijelzők gyártásával kezdtek el foglalkozni. Emellett a budapesti HEV (hibrid meghajtási egységek) üzletág gyártja a Jaguar I-Pace teljesítmény elektronikáját és a Jeep Wrangler új eTorque lágy hibrid rendszerét, is. A cégcsoport az elmúlt évtizedben több mint 500 millió eurót fektetett be Magyarországon, és csak a budapesti telephelyünkön több mint 2000 embert foglalkoztat.Az ügyvezető kitért arra, hogy az autóipar fundamentális változásokon megy keresztül, és úgy fogalmazott, hogy a Continental budapesti gyára felkészült ezekre a technológiai, szervezeti, infrastrukturális változásokra. Budapesten gyártanak például a járműveket az internettel összekapcsoló routereket, illetve speciális alkatrészeket elektromos és hibrid járművekhez.Hozzátette: ezen a területen sem könnyű munkaerőt találni. A cég szorosan együttműködik egyetemekkel és beszállítókkal való szoros együttműködéssel, célirányosan képzik munkatársakat. Két éve duális képzést indítottak, amelynek középpontjában szintén az ipar 4.0 áll.