Csomagolhat a Ford - Kínában gyártanák inkább a Mondeot

A Ford arról is beszélt állítólag, hogy esze ágában sincs a Kínában legyártott autókat az Egyesült Államokba vagy Európába hozni, a helyi piacra akar majd gyártani. Mondjuk a kapacitások leépítése érthető, Európában a Mondeo eladása 21 százalékkal, míg Amerikai megfelelőjének, a Fusionnek az értékesítése 22 százalékkal zuhant a tengerentúlon idén.A Ford egyébként már júniusban közölte, hogy a Focus gyártásának egy részét Kínába fogja vinni Mexikóból, ugyanakkor ezeket az autókat utána az Egyesült Államokban akarja értékesíteni.A Ford járművei iránti csökkenő keresleten túl az is nagyban befolyásolhatja most a gyártási stratégia átalakítását, hogy Donald Trump egyre gyakrabban fenyegetőzik azzal, hogy felmondja az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt és kemény vámokat vet majd ki azokra, akik Mexikóban merészelnek autót gyártani.A Ford idén januárban jelentette be váratlanul, hogy mégsem épít 1,6 milliárd dollárból új gyárat Mexikóban, helyette Michiganben hajt végre egy 700 millió dolláros beruházást. Az amerikai autógyártó azt is elárulta, hogy az új egységben elektromos és önvezető járműveket fognak gyártani, valamint a Ford Mustang és Lincoln Continental modelleket.Év eleji döntésével egyértelműen Donald Trump kedvében akart járni a Ford, az Egyesült Államok elnöke ugyanis (ahogy fentebb már írtuk) azzal fenyegette meg az autógyártókat, hogy büntetővámokat fog kivetni termékeikre, ha Mexikóban fektetnek be, illetve ott hoznak létre új munkahelyeket.A legfrissebb hírek szerint viszont most úgy tűnik, hogy a Ford mégis szembemegy Trump akaratával és elektromosautó-gyártásba kezd Mexikóban. A tervek szerint ugyanis ott kezdi meg egyik elektromos SUV-ja gyártását 2020-ban. A jármű egyetlen töltéssel 300 mérföld (durván 483 kilométer) megtételére lesz képes az ígéretek szerint.A Ford összesen 4,5 milliárd dollárt költ arra a következő években, hogy 13 új, részben, vagy teljesen elektromos meghajtású járművet dobjon piacra annak érdekében, hogy felvegye a versenyt a rivális gyártókkal.