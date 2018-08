Dokumentumok bizonyítják, a Volkswagen mostani vezére is tudott a csalásról

A most előkerült és bemutatott dokumentumoknak részben azért is jelentősége, mert ahogy mi is írtunk róla , Herbert Diesst tökéletes személynek tartották arra, hogy átvegye és a nemrég bemutatott stratégiát követve újjáépítse a Volkswagen csoportot. Az egyik legfontosabb érv az volt a személye mellett, hogy "outsiderként", kintről érkező menedzserként senki sem vádolhatta azzal, hogy bármi köze volt a dízelbotrányhoz. A jelek szerint viszont már sokkal korábban tudott a problémáról, mint ahogy az nyilvánossá vált. Fontos azonban leszögezni, hogy Diess azokban a döntési folyamatokban, amelyek eredményeként éveken keresztül használták a hatóságok megtévesztésére alkalmas szoftveres megoldásokat, nem vett részt.