Döntött az Európai Parlament: újabb csapás az autógyártóknak

Az Európai Bizottság eredeti, elfogadott javaslata arról szólt, hogy 2025-re 15 százalékkal, 2030-ra pedig 30 százalékkal kellene csökkenteni az új személyautók és kishaszongépjárművek által kibocsátható szén-dioxid mennyiségét a 2021-re előirányzott értékhez képest.Ahogy arról ma délelőtt viszont beszámoltunk , az EP ennél ambiciózusabb módosításokkal állt elő korábban, illetve szavazott ma, amelynek eredményeként:A célértékeket túllépő gyártóknak pedig büntetést kellene fizetniük az európai költségvetésbe, amiből az autóipari változások által érintett munkaerő továbbképzését finanszíroznák.A most megszavazott indítvány szerint segíteni kell az elektromos autók elterjedését:Felszólították emellett az Európai Bizottságot, hogy két éven belül álljon elő a szén-dioxid-kibocsátást valós környezetben mérő tesztet előíró tervezetével. Az Európai Parlament hangsúlyozta: jövő év végére törvényileg biztosítani kell, hogy a fogyasztók pontos és összevethető információhoz jussanak az új gépjárművek üzemanyag-fogyasztásáról, illetve szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátásáról.Kitértek arra is, hogy a zöld autóipari és technológiai változásoknak negatív társadalmi következményei is lehetnek, az EU-nak ezért támogatnia kell az ágazatban dolgozók tovább- és átképzését, elsősorban az átmenet által leginkább érintett régiókban.- emelte ki Miriam Dalli máltai szociáldemokrata jelentéstevő.A tagállamok kormányait tömörítő tanács várhatóan jövő héten fogadja el az álláspontját az ügyben, ezután kezdődhetnek meg az intézményközi tárgyalások.