Drágítanák az öreg autók behozatalát

Lépni kell, mielőtt elárasztják a piacot az olcsó dízelek

A levegő minősége egyre rosszabb a nagyvárosokban, mind gyakoribbak lesznek az autókitiltások. Az nem megy, hogy engedjük beáramlani a régi környezetszennyező kocsikat, majd pedig kitiltjuk azokat például Budapestről

Nem új az ötlet

Mire lehet számítani a magyar piacon?

- mondta el Gablini.A Gémosz elnöke szerint az jelenti az igazán nagy problémát, hogy mivel Európában egyre több nagyvárosból akarják kitiltani a dízel járműveket azok ára a jövőben érdemben csökkenhet. Magyarország viszont nem engedheti meg, hogy ezek a járművek aztán nyomott áron elárasszák a hazai piacot.Már tavaly májusban beszámoltunk arról , hogy a Magyar Lízingszövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (Gémosz) azt szeretné elérni, hogy csak 8 évnél fiatalabb autókat hozzanak be az országba.A lízingszövetség és a Gémosz korábban arról is beszélt, hogy a külföldről behozott használt autók esetében meg kellene követelni legalább az Euro 4-es, azaz a magyar szabályok szerint legalább 9-es környezetvédelmi osztályjelzést is.A Gémosz ma délelőtti sajtóeseményén részt vett a Pénzcentrum is, amely a magyar újautó piac helyzetével kapcsolatban arról írt, hogy az eladások évről évre nőnek. A bizakodó légkör ellenére ugyanakkor, a márkaszervizeknek és márkakereskedéseknek nagy veszélyekkel kell szembenézniük. A legnagyobb potenciális fenyegetettséget a munkaerőhiány és a bérek, illetve járulékok drasztikus emelkedése jelenti a divízióra, ami a vásárlók számára is plusz költségeket fog jelenteni a közeljövőben.