Dübörög a járműalkatrész-gyártás Magyarországon

Nyírő József az eseményen a 2018-as eredményeket sorolva emlékeztetett: a magyar autóipar mintegy 8500 milliárd forintos árbevételt elérve megközelítőleg a GDP egytizedével járult hozzá tavaly a gazdaság összteljesítményéhez. Emellett a teljes hazai exporthoz viszonyított 25 százalékos részaránya alapján a kivitelt tekintve is meghatározó szereplő - tette hozzá.Jelezte, a debreceni BMW-gyár elindulásától a szektor további erősödését várják, ami a termelési érték növekedésén túl a beszállítói lánc bővülésében is lemérhető lesz. Beszélt arról is, hogy körülbelül 800 cég folytat járműipari tevékenységet Magyarországon, melyek együttesen 175 ezer munkavállalót foglalkoztatnak. A szektor legfőbb fejlesztési irányai az alternatív hajtás, az önvezető technológiák, az Ipar 4.0, valamint a kutatás-fejlesztés-innováció köré szerveződnek.A jövőt illetően Nyírő József kifejtette, bár a változások korát éljük és fontos megoldandó feladat a munkaerőhiány kezelése, valamint a hatékonyság és versenyképesség növelése, ám az elmúlt évek fejlődésének üteme a következő években is fenntarthatónak látszik.A MAJOSZ munkáját értékelve kitért arra is, hogy a bő negyed évszázada 22 tagvállalattal létrejött szervezet jelenleg 270 vállalkozást tömörít, melyek árbevétele évről-évre nő és együttesen eléri a 2500 milliárd forintot. Büszkék rá, hogy 2018-ban tagjaik közül került ki az "Év magyar beszállítója" elismerés, valamint az "Év gyára" cím mindhárom kategóriájának birtokosa. Megjegyezte, a gazdaság egészére és az ágazatra jellemző trendekkel összhangban a szövetség működésének modernizálására és digitalizálására kiemelt hangsúlyt fektetnek.