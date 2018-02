Dübörög a magyarországi Bridgestone-gyár

Az Ipar 4.0 járműipari előretöréséről a a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület 5. közös szakmai konferenciája is foglalkozik majd. A rendezvény kiemelt célja, hogy hazai és régiós piaci szereplők, szakértők segítségével átfogó képet adjon a legfontosabb globális trendekről és kihívásokról, amelyek érdemi hatással lehetnek a járműipari cégek üzleti modelljére. ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Topolcsik Melinda hozzátette, az árbevétel növekedésének hátterében a cég 85 milliárd forintos beruházással megvalósított kapacitásbővítése és technológiafejlesztése állt. Az üzem területét háromszorosára, közel 150 ezer négyzetméterre bővítették, így évente 3,6 millió abroncs gyártására képesek.A vállalat csütörtökön ünnepelte indulásának tizedik évfordulóját. Egy évtized alatt 14,5 millió abroncs készült Tatabányán.A cég második, 2017-ben átadott gyáregységében már új, mesterséges intelligencia alapú technológia is működik, amely 480 ponton méri és elemzi a készülő gumiabroncsok minőségét.Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint 2020-ra évente 7,2 millió gumiabroncs gyártását tervezik. A most lezárult fejlesztésekkel a Bridgestone Corporation 150 milliárd forintot ruházott be a tatabányai üzembe, mely a cégcsoport legmodernebb európai gyára.