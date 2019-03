Eddig csak suttogtak róla: összeáll a Daimler a kínaiakkal

Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek az autóipar legnagyobb kihívásairól? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Azt, aki nem lép ki a saját világából, fel fogják falni a nagyok. A jövő nyertesei azok közül kerülnek ki, akik megosztják egymással erősségeiket

A felek által közösen létrehozott, 50-50 százalékos tulajdonú vegyesvállalat székhelye Kínában lesz, a termelés pedig 2022-ben indulhat el. Az ügylet pénzügyi részleteit nem tárták fel.A mostani bejelentés előtt egy nappal a Financial Times több forrásra hivatkozva azt közölte, hogy a Daimler várhatóan hamarosan eladja a Smart 50 százalékát a Geely járműgyártó vállalatnak, amely a tíz legnagyobb kínai autógyártó egyike. A lap által idézett források egyike azt is tudni vélte, hogy a hivatalos bejelentésre az április 16-án nyíló sanghaji autószalon kezdete előtt kerül sor.A milliárdos Li Shufu az utóbbi időben sorra irányította magára a világsajtó figyelmét, 2018 februárjában éppen azzal, hogy a német szabályozási kiskapukat kihasználva gyakorlatilag teljesen észrevétlenül szerzett 9,7 százalékos részesedést a Daimlerben. Ezzel a húzásával egyébként rögtön a legnagyobb tulajdonosává vált a világ vezető prémiumautó-gyártójának.A Daimlerbe történő bevásárlással Li Shufunak sikerült igazi nagyvadat lőnie, de cégcsoportjának a portfoliója eddig sem volt szegényes. Hogyha csak a járműipart nézzük, akkor a Geelynek 46 százalékos részesedése van a Hangzhouban, övék a Volvo személyautógyártó 100 százaléka, a Volvo teherautógyártóban 8,2 százalékos részesedése van, de tulajdonosa a Lotusnak (51%), a Protonnak (49,9%), a London Taxinak (100%) és a legnagyobb kínai autómegosztónak, az elektromos autót üzemeltető Cao Caonak is.A mostani bejelentés azért is nagyon érdekes, mert Shufunak van egy nagyon erős víziója, a kínai autóipari befektető szerint a hagyományos autógyártó cégeknek "fel kell ébredniük", és a technológiai ismeretek megosztására kell átállítaniuk üzleti modelljüket annak érdekében, hogy a jövőben is elfogadható bevételt és nyereséget termelhessenek.- jelentette ki korábban.

Li Shufu, a Zhejiang Geely Holding Group alapítója

Forrás: AFP