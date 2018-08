Egy nagy dobás is benne van a pakliban a BMW részéről

A kínai vezetés korábbi döntése értelmében a külföldi személyautó-gyártóknak lehetőségük lesz arra, hogy növeljék részesedésüket a helyi partnerekkel korábba 50-50 százalékban birtokolt vegyesvállalataikban 2022-től. Az idén elfogadott módosításnak köszönhetően a külföldi cégek ráadásul már kettőnél több vegyesvállalatban is tulajdonrészt szerezhetnek. Ezek a változások lehetőséget teremtenek a BMW számára is arra, hogy tovább növelje részesedését a kínai vegyesvállalatában, a Brilliance Automotive-ban.Nagyon fontos, hogy egy ilyen döntést alaposan megvitassunk, és nagyon körültekintően járjunk el, mielőtt belevágnánk - jelentette ki Thomas Becker, a német prémiumautó-gyártó kormányzati ügyekért felelős igazgatója a Xinhua hírügynökségnek. A kínai kormány hivatalos sajtóügynöksége arról érdeklődött, hogy szándékukban áll-e a jelenlegi tulajdonrészüket 50 százalékról 75 százalékra növelni a Brilliance Automotive-ban. Becker hozzátette, a pekingi vezetés új politikája rugalmasabb együttműködést tesz lehetővé a helyi vállalatok és a külföldi cégek között.A BMW és helyi partnere, a Brilliance Automotive Group Holdings múlt hónapban jelentette be, hogy további kapacitásbővítéseket hajtanak végre kínai üzemeikben, amelynek köszönhetően az éves gyártás elérheti az 520 ezer darabot 2019-ben.