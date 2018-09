Egymás után törik rommá az új Teslákat - Ezen a teszten nincs helye a tréfának

Tarolt a Model 3

A Tesla mindenkit maga mögé utasított

Nem véletlen, hogy a Tesla vezére Twitteren rögtön jelezte, véleménye szerint végül a Model 3 lehet a legbiztonságosabb autó a világon, amelyet az amerikai hatóság valaha tesztelt.

A Tesla Model 3 bizonyított mindhárom törésteszten, a maximálisan adható öt csillagos eredménnyel teljesítette a frontális ütközést, az oldalütközést oszloppal és az oldalütközést fallal. Ezekről a töréstesztekről természetesen videók is készültek, amelyeken bárki megnézheti, milyen hatással voltak a karosszériára, illetve a tesztbábuk állapotára az egyes tesztek.A Tesla Model 3 egyébként olyan rivális modelleket utasított maga mögé a törésteszteken, mint a C-osztályos Mercedes, vagy a BMW 3-as sorozata, ezek ugyanis a sofőrvédelem területén a megszerezhető öt csillagból csak négyet abszolváltak frontális ütközéskor. A Tesláknak ugyanis van egy hatalmas előnye, az elülső részükből értelem szerűen hiányzik a belsőégésű motor, így viszont hatalmas gyűrődő-zóna áll rendelkezésre a keletkező energia "elnyelésére".Ezen kívül a vállalat külön merevítőelemet is használ a Model 3 elülső részében, amely rövid időre meg is jelenik a frontális ütközést bemutató videóban. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Teslák karosszériája nem véletlenül ilyen ellenálló, Elon Musk életrajzi könyvében elárulta, a hegesztés területén korábban komoly tudásra tettek szert másik vállalatánál, a rakétagyártással foglalkozó Space X-nél. Az itt megszerzett tapasztalatoknak pedig komoly hasznát vették a járműgyártás során is.A mostani törésteszt eredménye egyben azt is jelenti, hogy Elon Musk vállalata az egyetlen olyan autógyártó a világon, amelynek minden egyes gyártott modellje a lehető legjobb értékelést kapta az amerikai hatóság töréstesztjén. Korábban a Tesla Model S és a Tesla Model X is minden kategóriában öt csillagot szerzett.Ehhez viszont gyorsan hozzá kell tenni, hogy ez csak a publikus értékelés volt, a Model S ugyanis a nem publikus értékelés szerint, amelyet az NHSTA az autógyártókkal oszt meg, 5,4 csillagot ért el a jármű. Ebből is látszik, hogy az értékelési rendszer nagyon becsapós és bár eredeti célját tekintve arra szolgál, hogy az egyes gyártók modelljei összehasonlíthatóak legyenek a biztonságosságuk alapján, a Tesla itt is kilóg a sorból.