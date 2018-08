Egyre égetőbb a probléma - A Daimler is egy közös akkumulátorgyárért lobbizik

Minden az akkumulátoron múlik

A német autógyárak hatalmas összegeket invesztálnak különböző felhasználási célra alkalmas akkumulátoregységeket összeállító üzemek építésére, magukat az akkumulátorcellákat azonban ázsiai gyártóktól szerzik be. A teljes globális akkumulátorpiacot néhány ázsiai gyártó uralja

Összeurópai akkumulátorgyárért lobbiznak a franciák is

Európa teljesen lemaradt ezen a területen

Vavassori számításai szerint az európai autógyártók minden egyes eladott elektromos autóval 4-7 ezer eurós bevételt generálnak a kínai beszállítóknak.

A Volkswagen már saját gyártásban gondolkodik

Hosszabb távon nem tehetjük ki magunkat néhány ázsiai beszállító kénye-kedvének

Ez valahol a beszállítók feladata lett volna

- mutatott rá a Daimler világszerte 290 ezer alkalmazottjának érdekeit a cég felügyelőbizottságában képviselő Michael Brecht.Az elektromos mobilitásnál végső soron minden magán az akkumulátorcellán áll vagy bukik. Ezen múlik a jármű teljesítményétől kezdve a kapacitásán keresztül a működésének a dinamikájáig szinte minden - mutatott rá, hozzátéve, hogy "egyetlen technológiában sem tehetjük ki magunkat néhány vállalat kénye-kedvének". Leszögezte: már pusztán merő önös érdekből is német vagy európai megoldást kellene találnunk a problémára.A nagy európai autóipari beszállítók azonban ezt másként gondolják. Sem a Bosch, sem a ZF nem tervezi saját akkumulátorgyártás beindítását. Kizárólag a Continental foglalkozik a gondolattal, de az is csak legfeljebb a következő generációs szilárdtest-akkumulátorok esetleges gyártásával, és arról is csak 2020 után hozná meg a végleges döntést.Saját európai autóakkumulátor-gyártó ágazat létrehozásának a támogatása mellett szólalt fel a francia PSA csoport autóipari konszern vezérigazgatója, Carlos Tavares is márciusban.Jelezte, teljes mellszélességgel támogatnának egy autóakkumulátorok fejlesztésével és gyártásával foglalkozó európai nagyvállalat létrehozását. Tavares is rámutatott, foglalkozik ugyan néhány európai vállalat akkumulátortelepek összeállításával, maguknak az akkumulátorcelláknak a gyártása azonban olyan nagy ázsiai cégeknél összpontosul, mint a kínai CATL, vagy a dél-koreai LG Chem és a Samsung.Nem véletlenül lobbiznak ennyire a nagy autógyártók vezetői annak érdekében, hogy fejlesszenek végre saját akkumulátorgyártó kapacitásokat közös erővel. Jelenleg ugyanis teljesen rá vannak szorulva az ázsiai beszállítókra ezen a területen, némi javulást a North Volt már említett projektje jelenthet, amely a tervek szerint 32 GWh akkumulátorkapacitást eredményezhet éves szinten 2022 után.Mindezeket figyelembe véve nem véletlenül figyelmeztetnek sorra az iparági szereplők, hogy az elektromos autózás térnyerése veszélybe sodorhatja az európai beszállítókat, amelyek közvetlenül és közvetve 5 millió embernek adnak munkát. Roberto Vavassori, a European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) elnöke nemrég éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az elektromos autók elterjesztésével gyakorlatilag átjátsszák az üzlet Kínának, amely Dél-Koreával és Japánnal karöltve uralja az akkumulátorpiacot. Véleménye szerint meg kell akadályozni, hogy a kínai versenytársaik olyan nagyvonalú ajándékhoz jussanak, mint az akkumulátorok megrendelése.A héten kiderült , a Volkswagen a nagy autógyárak közül elsőként projektet indít a következő generációs akkumulátorok gyártására.- jelentette ki Herbert Diess, a konszern vezérigazgatója a féléves eredménybeszámoló alkalmából Wolfsburgban.Éppen ezért a konszern a kaliforniai Quantum Scape céggel létesített közös vállalatot. Amennyiben a tömeggyártás megvalósíthatónak bizonyul, 2022-23-ban az ígéretek szerint beindítják a kísérleti üzemet és 2024-25-ben megkezdik a tömeggyártást is.Diess egyben kitért arra is, hogy a lítium-ion-akkumulátorok tömeggyártása egyáltalán nem kezdődött meg Európában.- mondta, hozzátéve, hogy a Volkswagen a következő lépést ezért már saját maga fogja megtenni.