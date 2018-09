Egyre rosszabb a helyzet: sok millió súlyosan szennyező dízelautó közlekedik

Sokkoló látni, hogy a dízeljárművek száma még három évvel a botrány kirobbanása után is nő

A súlyosan környezetszennyező dízeljárművek száma csak tavaly óta 5 millióval, a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos visszaélések ügyében még 2015-ben kirobbant botrány óta pedig 14 millióval nőtt az EU-ban - közölték.Számuk most Franciaországban a legmagasabb, nagyjából 8,7 millió, amit Németország követ 8,2 millióval, az Egyesült Királyság 7,3 millióval, valamint Olaszország 5,3 millióval. Mint írták, ezen autók egy jelentős része végül Kelet-Európában vagy Afrikában köt ki.- hangsúlyozta Florent Grelier, a T&E munkatársa. Majd hozzátette, amennyiben Európa nem cselekszik, ezek az autók még évtizedekig fogják károsítani az emberek egészségét és szennyezni a városokat világszerte.Az értékelésben rámutattak, hogy körülbelül kilencszer több nitrogén-oxidot bocsátanak ki a határértéknél valós vezetési körülmények között még azok a dízelautók is, amelyek átmentek a nem laboratóriumi, hanem használat közbeni méréseken alapuló új uniós teszteken.A brüsszeli székhelyű szervezet kiemelte, hogy a belsőégésű motorok nem nevezhetők tisztának és a belátható jövőben továbbra is nagymértékben szennyezni fogják a környezetet. A jelentésben aláhúzták, hogy az autógyártók mindig újabb és újabb módszereket fognak kitalálni a tesztek megkerülésére, az egyetlen járható utat ezért az elektromos, zéró kibocsátású járművek jelentik.