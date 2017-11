Elektromosautó-gyárért harcolhat Magyarország

Havonta mintegy 3 ezer elektromos autó gyártását célozzuk, ami felkúszhat akár 5000-re is, ennek köszönhetően mintegy 500, de akár 800 embernek is munkát adhatnánk

Ezúttal az elektromos autókat gyártó kínai Zhi Dou társaság keres megfelelő helyszínt. A Zhi Dou világviszonylatban az elektromos autók gyártóinak az élvonalába tartozik. A 2011-ben alapított cégnek Kínában négy üzeme van, de jelen van már Hollandiában is, Dél-Koreában pedig most építi legújabb gyárát. A cég a Zhejiang Geely Holding Group autógyártó csoport része, ide tartozik a Volvo is. A szlovák gazdasági napilap információi szerint a kínaiak új üzeme 400 millió euróból valósulna meg, a gyártást 2020-ban tervezik megkezdeni.- közölte Branislav Kocper, a Zhi Dou Slovensko ügyvezetője.Az új üzemben a kétüléses, 30 kilowatt teljesítményű, D2-es modelljüket gyártanák, amely egy feltöltéssel 260 kilométert képes megtenni.A helyszín kiválasztása még csak kezdeti stádiumban van, az adott ország törvényi feltételei, a fizetőeszköz és a kiválasztott ország által nyújtott állami segítségnyújtás mértéke lesz a mérvadó.