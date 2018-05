Ellenszélben is erős volt a BMW

A BMW közzétette első negyedéves beszámolóját, amelyből többek között kiderült az is, hogy több mint 604 ezer járművet értékesítettek a németek globálisan, amely 3 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A meghatározó BMW márka értékesítése 2,8 százalékkal növekedett 2017 első negyedévéhez képest, több mint 517 ezer autó került eladásra. A növekedését az európai (+1%), az észak-amerikai (+4%) és a kínai (+7,1%) régió egyaránt támogatta. A forgalomnövekedés ellenére a BMW árbevétele 22,7 milliárd euró volt, amely 5,1 százalékkal múlt alul az előző év azonos időszakában elért árbevételt. Ezt a visszaesést a cégcsoport döntően a negatív devizahatással magyarázta.Az üzemi eredmény szintjén 3 százalékos visszaesés következett be 2017 első negyedévéhez képest, így ezen a soron 2,73 milliárd eurós eredmény született. Az üzemi eredményre olyan tényezők voltak negatív hatással, mint az új technológiák és a jövő termékeinek fejlesztése, valamint a nyersanyagárak emelkedése. A személyautó üzletág üzemi eredménye szerény mértékben (+,02%) ugyan, de erősödni tudott 2017 azonos időszakához képest. Ez döntően az eladások növekedésének, valamint a nagyobb profittal értékesíthető modellek (5-ös sorozat, X1) népszerűségének volt köszönhető.A növekvő üzemi eredmény mellett nőtt a meghatározó üzletág profitabilitása is, az üzemi marzsa 9,7 százalék volt a negyedév végén, míg 2017 azonos időszakában ez az érték 9,4 százalék volt. A BMW nettó eredménye 1,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, így 2,3 milliárd euró volt annak mértéke.A BMW menedzsmentje óvatosan optimista a 2018-as évet illetően: a BMW, a MINI és a Rolls-Royce eladásai tovább növekedhetnek, és új csúcsot érhetnek el. Az eladások növekedésével párhuzamosan növekedhet a BMW csoport árbevétele is 2018-ban. A cégcsoport üzemi marzsa 8 és 10 százalék között alakulhat 2018-ban is.A befektetők szemlátomást nem jöttek lázba a BMW negyedéves beszámolójától, a vállalat árfolyama 1,5 százalékot csökkent a csütörtöki záráshoz képest.