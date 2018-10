Elstartolt az új Jaguar-gyár a szomszédban - Komótosan fut fel a termelés

A lap beszámolója szerint az első Land Rover Discoveryk már el is hagyták az üzemet, a nyitrai gyár az első időszakban kizárólag ennek a modellnek az előállítását végzi majd.Emlékeztettek arra is, hogy bár az üzem évi 150 ezer autó gyártására alkalmas, ezt a kapacitást csak néhány éven belül fogják elérni. Jelenleg egy műszakban dolgoznak, 2019 második felében vezetik be a második műszakot, és 2020 elején éri el a termelés azt a tempót, amikor évi 100 ezer autót lesznek képesek előállítani.Egy Discovery legyártása Nyitrán egyébként hat órát vesz igénybe, a gyártási folyamat jelentős része automatizált. Az egyes csarnokokat föld alatti alagutak kötik össze, speciális mozgó daruk szállítják az alkatrészeket, az alvázat, a motort, a karosszériát. A gépjárműveket szó szerint néhány méterrel a gyártósor vége előtt állítják négy kerékre. Ekkor tankolnak beléjük 25 liter üzemanyagot, itt táplálják be a biztonsági rendszereket, a navigációt és az egyéb programokat. Ezután már csak a végső ellenőrzés és a tesztelés következik, s azonnal küldik a járműveket a világba. A legyártott autók háromnegyedét vasúton szállítják, csak a maradékot viszik kamionnal.A lap tájékoztatás szerint Alexander Wortberg, a nyitrai gyár igazgatója elismerte, Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból komoly gondokat okozhat a társaságnak, ám a szlovákiai üzem olyannyira fontos, hogy a hard Brexit, vagyis a legsötétebb forgatókönyv esetén sem fogják elhagyni Szlovákiát, sőt, nem tartja kizártnak a gyár bővítését, hogy az évi termelés elérje a 300 ezer autót.