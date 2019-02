Érdekel, mekkora a Tesla előnye a világgal szemben? - Elon Musk megmutatta!

A Tesla néhány nappal ezelőtt közzétette negyedik negyedéves beszámolóját , amellyel mi is részletesen foglalkoztunk. Természetesen most sem maradhatott el a rivális autógyártóknak szánt fricska. Az amerikai elektromosautó-gyártó több ábrát is készített, amelyek közül számunkra a legérdekesebb az volt, amely a Tesla üzemi marzsának alakulását mutatta be. Ennek tanulsága szerint a vállalat még úgyis látványos javulást ért el a profitabilitás területén, hogy hatalmas visszaesés volt a ZEV-kreditek értékesítésében, sokkal magasabb importvámok megfizetésére kényszerült több, Kínából érkező alkatrész esetében és bemutatták a Model 3 olcsóbb változatát. Az éjszakai műszak során viszont megfogadtuk, hogy bemutatunk majd további két nagyon tanulságos ábrát is a beszámolóból, amelyek nagyon jól szemléltetik, mekkora előnye is van a Teslának a rivális gyártókkal szemben.

Az első grafikon azt szemlélteti, hogy az Egyesült Államokban a prémium szegmensben nem talált legyőzőre a Model 3, az új modelljéből közel 140 ezer darabot értékesített a Tesla tavaly. Ilyen magas darabszám eladására semelyik rivális gyártó nem volt képes egy adott modelljével. Fontos megjegyezni azt is, hogy a Model 3 nem csak az alternatív meghajtású autókat utasította maga mögé, hanem a belsőégésű motorral szerelt járműveket is. Mindez egyébként azért lesz nagyon érdekes, mert a Model 3 értékesítése idén már az európai és a kínai autópiacon is megkezdődik , amely a Teslának komoly lehetőséget , más márkáknak pedig nagy kihívást jelenthet majd.

A második grafikonon pedig negyedéves bontásban az látható, hogy hány elektromos autót értékesítettek az Egyesült Államokban az elmúlt két évben és az értékesítés mekkora részét adták a Tesla modelljei. Látható, hogy a Model 3 gyártásának felfuttatásának köszönhetően mekkora előnyre tette szert az utóbbi negyedévekben Elon Musk vállalata a riválisokkal szemben, túlzás nélkül mondhatjuk, valósággal letarolták a piacot. Ez a különbség persze a jövőben gyorsan csökkenhet a gyártók beígért fejlesztéseinek, új modelljeiknek köszönhetően, egyelőre viszont látványos az előnye a Teslának a világ vezető autógyártóival szemben az elektromos autózásban.