Európa legnagyobb Ford adminisztratív központját nyitották meg Budapesten

A vállalat közleménye szerint a budapesti Váci Greens irodaházban kezdi meg működését több marketing, gyártástervezési és egyéb európai funkció mellett például az Európát, Közel-Keletet és Afrikát kiszolgáló új Regionális HR szolgáltató központja is.

A Ford új üzleti szolgáltató központja Budapesten

Az új budapesti Ford üzleti szolgáltató központ megnyitása egy 2013-ban elkezdett hosszú folyamat legújabb lépése, amelynek során a magyarországi központban dolgozó jól képzett, motivált, több nyelvet beszélő, diplomás magyar munkavállalók teljesítményét és szaktudását elismerve a Ford egyre több európai és globális funkciót hozott Magyarországra

A hazai autóipari paletta teljessé válik, a termelés, illetve a kutatás-fejlesztés mellett egy nagy világmárka Magyarországra hozta a termelést támogató adminisztratív, pénzügyi funkcióinak központját.

Az új irodával együtt a Ford már három helyszínen - Budapesten 2 irodaházban, és Szentendrén a Ford székházban - van jelen Magyarországon, jelenleg több mint 500 magasan képzett fiatal magyar mérnök és közgazdász szakembernek adva munkát különböző marketing, értékesítési, pénzügyi, árazási, gyártástervezési, műszaki és most már HR területeken is.- nyilatkozta Molnár Viktor, a Ford regionális igazgatója.A program keretében ebbe a budapesti tudásközpontba kerül át Európa összes Ford-piacának számos pénzügyi, gyártástervezési, termékmanagement, marketing kontrolling, és after sales funkciója, valamint számos globális, a világ 41 piacát kiszolgáló feladatkör is, mint pl. a CAPEX tervezés vagy a nagyon fontos beszállítói fejlesztés és minőség-ellenőrzés.Az új centrum megnyitásával Európa legnagyobb Ford adminisztratív központja jön létre, újabb munkahelyeket teremtve Budapesten, szakmai és karrierlehetőséget biztosítva számos fiatal szakember számára. Az év végére a Ford munkavállalóinak létszáma várhatóan közel 600-ra növekszik majd.A most megnyitott centrummal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Ford folytatja azt a törekvését, hogy - bár nem végez az országban autó-összeszerelő tevékenységet - kiemelten fontos autóipari munkaadóvá váljon Magyarországon. Az új szervezet létrehozásával a Ford lett az ország legnagyobb amerikai székhelyű autóipari munkáltatója.Az eseményen Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter kijelentette:Mindez azért is fontos az ország szempontjából, mert 2019 végére a Ford 700 munkatársat foglalkoztat majd Magyarországon, döntően diplomás, nyelveket beszélő fiatal szakembereket - mutatott rá a miniszter.

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere (a kép jobb oldalán)) és Molnár Viktor, a Ford regionális igazgatója (a kép bal oldalán) ma ünnepélyes keretek között megnyitotta Budapesten a Ford Motor Company legújabb üzleti szolgáltató központját.

(MTI,Ford)