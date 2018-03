Európai akkumulátorokért lobbiznak a legnagyobb autógyártók vezetői

Összeurópai akkumulátorgyárért lobbiznak a franciák

Az LG Chem nem rendelkezik kizárólagos beszállítói jogosultsággal

Európa teljesen lemaradt az akkumulátorgyártás területén

A Peugeot és Citroen márkákat gyártó autóipari konszern vezére a francia parlament gazdasági bizottsága előtt a PSA teljes támogatásáról biztosította egy autóakkumulátorok fejlesztésével és gyártásával foglalkozó európai nagyvállalat létrehozását az Airbus konszern mintájára.Rámutatott, foglalkozik ugyan néhány európai vállalat akkumulátortelepek összeállításával, maguknak az akkumulátorcelláknak a gyártása azonban olyan nagy ázsiai cégeknél összpontosul, mint a kínai CATL, vagy a dél-koreai LG Chem és a Samsung.Az EIB európai beruházási bank az elmúlt hónapban nyitott meg egy 52,5 millió eurós hitelkeretet a svéd Northvolt cég számára egy akkumulátorgyártó üzem létesítéséhez Svédországban.Carlos Ghosn, a Renault vezérigazgatója pedig januárban jelentette be, hogy az elektromos autók gyártásának a felfutásával cége az akkumulátorok beszerzését a dél-koreai LG Chem vállalatról kiterjesztheti egy (meg nem nevezett) európai beszállítóra is.- jelentette ki a francia parlament gazdasági bizottsága előtt, hozzátéve, hogy nyitva áll a lehetőség egy európai beszállító előtt is, amennyiben versenyképes.Nem véletlenül lobbiznak ennyire a nagy autógyártók vezetői annak érdekében, hogy fejlesszenek végre saját akkumulátorgyártó kapacitásokat közös erővel. Jelenleg ugyanis teljesen rá vannak szorulva az ázsiai beszállítókra ezen a területen, némi javulást a North Volt már említetett projektje jelenthet, amely a tervek szerint 32 GWh akkumulátorkapacitást eredményezhet éves szinten 2022 után.

Vavassori számításai szerint az európai autógyártók minden egyes eladott elektromos autóval 4-7 ezer eurós bevételt generálnak a kínai beszállítóknak.

Mindezeket figyelembe véve nem véletlenül figyelmeztetnek sorra az iparági szereplők, hogy az elektromos autózás térnyerése veszélybe sodorhatja az európai beszállítókat, amelyek közvetlenül és közvetve 5 millió embernek adnak munkát. Roberto Vavassori, a European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) elnöke nemrég éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy az elektromos autók elterjesztésével gyakorlatilag átjátsszák az üzlet Kínának, amely Dél-Koreával és Japánnal karöltve uralja az akkumulátorpiacot. Véleménye szerint meg kell akadályozni, hogy a kínai versenytársaik olyan nagyvonalú ajándékhoz jussanak, mint az akkumulátorok megrendelése.