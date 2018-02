Ez az igazi érvágás: több Teslát adtak el, mint 7-es BMW-t és S-osztályos Mercedest

A Tesla egyre nagyobb nyomást gyakorol a német luxusautó-gyártókra, amelyek rohamléptekben igyekeznek beruházni és fejleszteni az alternatív meghajtás területén és sorra jelentik be újabb és újabb plug-in-hibrid és elektromos modelljeik piacra dobását.Ezek a lépések abszolút indokoltak, főleg, hogyha megnézzük az eladási statisztikákat, a felső kategóriában ugyanis a Tesla már nem csak Amerikában, hanem itt Európában is veri a legnagyobb riválisait, a BMW-t és a Mercedest.Tavaly a Tesla Model S európai értékesítése közel 30 százalékkal ugrott meg, így összesen 16132 darabot adtak el az elektromos modellből. A Mercedes S-osztályból 3 százalékos növekedést követően 13359 darabot, míg a BMW 7-es sorozatából 13 százalékos visszaesést követően 11735 darabot értékesítettek csupán a JATO Dynamics statisztikái szerint.Az Egyesült Államokban is simán tarolt a Tesla ebben a kategóriában, a 9 százalékos növekedésnek köszönhetően közel 28800 autót értékesítettek 2017-ben. A helyi nagy rivális modellből, a Cadillac XTS-ből viszont 27 százalékkal kevesebb fogyott 2017-ben, mint egy évvel korábban, így csupán 16 275 darabot adtak el belőle, míg a Mercedes S-osztályból 16 százalékkal kevesebb fogyott, amely 15888 darabos értékesítést jelentett tavaly.A felső kategóriás járművek darabszáma, a Teslát kivéve, ugyan eltörpül egy-egy autógyártó összértékesítésén belül, ugyanakkor ezek a modellek képviselik a gyártástechnológia csúcsát és az általuk kínált megoldások erősítik leginkább az egyes márkák presztízsét. És ami mindezeknél is sokkal fontosabb, ezeket a modelleket kínálják a legmagasabb áron az egyes gyártók és érnek el rajtuk jelentős profitmarzsot.