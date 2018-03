Ez nem fake news: a Porsche is repülő járműben gondolkodik

A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Repülő járműben gondolkodik a Porsche is

Abban az esetben, hogy én autóval szeretnék Zuffenhausenből eljutni a stuttgarti repülőtérre, az legalább fél órát vesz igénybe, ha szerencsém van. Hogyha repülnék, ez az idő 3 és fél perc lenne

Nagy a verseny

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk modern korunk egyik nagy megoldandó kérdése, hogy az egyre szaporodó népességű nagyvárosok lakói és üzemeltetői hogyan tudnak úrrá lenni a közlekedést akadályozó tényezőkön. Több megoldás is létezik, mint például az automata földalattik fejlesztése, a gyorsvasutak vagy az önvezető autók, buszok. És ilyenek a repülő autók is, vagy ezek bármilyen leszármazottjai. Átrepülni a zsúfolt tömegek felett nagy csábítás a fejlesztők és a potenciális vásárlók számára egyaránt. Ugyan nem láttunk még ilyet a hétköznapi forgalomban, az ötlet azonban nem halt el, sőt, nagy dolgok vannak készülőben.Most például a Porsche értékesítési vezetője, Detlev von Platen beszélt arról az Automobilwoche című német lapnak, hogy cége személyszállításra alkalmas repülő járművet fejleszthet annak érdekében, hogy ne maradjon le azoktól a versenytársaktól, akik már készülnek betörni erre a lehetséges piacra.- jelentette ki von Platen.A tervezett projekttel kapcsolatban a lap megjegyzi, hogy a Porsche olyan közösségi megosztáson alapuló légi taxiban gondolkodik, amelyet a leendő utasok applikáció segítségével vehetnének igénybe. A repüléshez pedig nem lenne szükségük külön jogosítványra, hiszen a jármű legtöbb funkciója automatizált lenne.Ezen gépek fejlesztése körül nagy a nyüzsgés. Az idei CES kiállításon a német Volocopter már bemutató repülést is végzett. A gép az engedélyek miatt még kötéllel "meg volt zabolázva", de ha akart volna, kirepülhetett volna a kiállításról. A kiállításon egyébként több másik gyártó is bemutatott működő koncepciót. Az UBER Amerikában és az Emirátusokban szeretné bevezetni a világ első repülő, pilóta nélküli taxi szolgáltatását. Valószinűleg nem arra kell majd számítani, hogy bármilyen lakcímhez leszállnak majd, hanem a korábban említett fix pályán haladnak.A kínai gyártású Ehang 184-et is már bemutatták, mint az egyik jelöltet a Dubai légi taxi szolgáltatáshoz. Ez a típus állítólag már túl van több ezer, emberes fel- és leszálláson is. Kína nagyon igyekszik, hogy e téren is az elsők között legyen.Az Airbus több ilyen projektet is indított, ezek közül igen látványosnak igérkezik a PoPUp névre hallgató programjuk, ami egy földi-légi teljes szolgáltatási láncot igér úgy, hogy az utasnak sok esetben ki sem kell szállniuk a földön érkező, majd légi úton távozó járműből. Az Airbus egy másik programja, a Vahana névre keresztelt járművel már kísérleti repüléseket végez Amerikában. Hogy végül kié lesz az elsőbbség, megláthatjuk akár már az idén is.