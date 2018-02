Ez nem sci-fi: több ezer robot dolgozik már a magyarországi autógyárakban

Arról, hogy mennyiben alakítja át a robotizáció az autóipar és a logisztika jövőjét, a Portfolio április 19-ei, Smart Logistics konferenciáján is szó lesz. Ne maradjon le róla, készüljön velünk a forradalomra! ÁTTEKINTÉS

A gyártás során 770 robotot alkalmazunk különféle műveletekre, a ponthegesztéstől kezdve a szélvédőüveg tömítőanyagának felviteléig

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában jelenleg több mint 700 gyártórobotot használnak

A karosszériaüzemben több száz robot végzi az elemek összeillesztését

Magyarországon nagyjából 5400 ipari robotot használnak a Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR, International Federation of Robotics) becslése szerint, azaz 10 ezer alkalmazottra 57 robot jut a magyar iparban. A járműgyártásban viszont 281 ez a szám, ami azt jelenti, hogy ez az egyik legnagyobb automatizáltságú ágazat hazánkban, pláne ha azt is hozzávesszük, hogy a többi iparág átlaga csupán 32.Az IFR adatai szerint a felhasználás szempontjából besorolt összes robot 47 százaléka, vagyis 2199 automatizált gép található különböző járműgyártóknál. A vegyipar 28 százalékos (1320 darab) és az acélipar 13 százalékos (628 darab) részesedése számottevő még. Érdekes lehet ugyanakkor, hogy a Magyarországon jelentős gyártókapacitással rendelkező autógyárak között hogyan oszlanak meg az automatizált eszközök.- válaszolta a lap kérdésére a Suzuki gyár sajtómunkatársa. Hozzátette, a gyáron belüli anyagmozgatás is önjáró robotokra van bízva, ezt a hároméves gyármodernizáció keretében valósították meg.- jelezte az autógyártó sajtóosztálya. A többség a karosszériaüzemben a nagy pontosságú illesztéseket végzi, illetve a gyáron belül a nagy súlyú, méretű alkatrészek mozgatása a dolguk. A most épülő üzemről és az abban alkalmazott robotizáció fokáról viszont egyelőre nem árult el részleteket a Mercedes.- válaszolták a lap kérdésére az Audinál, ahol kiemelték, hogy bár a robotok jövőbeni szerepe nőhet, az emberekre mindig szükség lesz, és a jövőben is az ember lesz a tudás és a döntés legfontosabb tényezője.