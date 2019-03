Fájdalmas fordulat: Kína kinyírja az elektromos autók támogatását

A fenti hír nem szabad, hogy bárkit megtévesszen, szó sincs arról ugyanis, hogy Kína feladná korábbi terveit az elektromos autózásban. A helyi vezetés célja ugyanis egyértelmű: globális vezető szerepet akarnak betölteni a jövő mobilitásában. Ennek érdekében az utóbbi években mintegy 100 milliárd dollárral támogatták az elektromos autók gyártását, értékesítését, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kiépítését Kínában.



A mostani intézkedés, vagyis az állami támogatás megvonása véleményünk szerint egy fontos állomása annak, hogy olyan helyi autógyártók jöjjenek létre, amelyek a világ más piacain is versenyképes termékeket tudnak előállítani. Azt ugyanis látni kell, hogy az elmúlt években gombamód szaporodtak azok az új kínai szereplők, akik elektromos autók gyártásába kezdtek. A támogatások csökkentése, illetve teljesen megszüntetése viszont tisztulást hozhat a piacon, hiszen csak olyan szereplők maradhatnak majd talpon, akik az állam nélkül is képesek lesznek nyereségesen elektromos autókat gyártani, értékesíteni.



Mindennek van egy nagyon fájdalmas olvasata is a világ autógyártóinak, a kínai vezetés ugyanis ezzel egyértelmű üzenetet is küldött: 1-2 éven belül eljutnak oda a saját autógyártói, hogy állami támogatás nélkül is megállják a helyüket a piacon. Így hamarosan eljöhet az a korszak, amikor a kínai szereplőkkel, mint komoly ellenfelekkel kell számolnia a világ vezető autógyártóinak.