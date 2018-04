Felpörgetik a buszgyártást Magyarországon

A következő hetekben indítja útjára kétmilliárd forint összértékű kapacitásnövelő beruházási programját a Credobus márkát alapító Kravtex-Kühne-csoport. A bővítés építés- és gyártástechnológiai fejlesztésekkel járul hozzá a gyártó piaci pozíciójának megőrzéséhez

A fejlesztés célja a kapacitás bővítése mellett a hatékonyság és a termelékenység növelése.

A Kravtex eddigi működése alatt mintegy 1600 autóbuszt adott el a hazai közlekedési cégeknek. Míg korábban évente 100-120 járművet készítettek, 2016 óta ezt megkettőzték, és a most kezdődő fejlesztésekkel dinamikusan nőhet a termelés volumene

- mondta el a lapnak Tormássy Attila kommunikációs vezető.A teljes egészében saját forrásból finanszírozott programban másfél-két év alatt a mosonmagyaróvári autóbuszgyártó csarnok mintegy négyezer, a győri, autóbuszokat összeszerelő üzem pedig ezer négyzetméterrel bővül, továbbá modernizálják az 1879-ben felépült öntödét, és csúcstechnológiájú gyártóeszközöket szereznek be. Emellett idén és 2019-ben is új Credobus modellek piaci bevezetése kezdődik meg, amelyek fejlesztésére további jelentős saját pénzeszközöket fordít a vállalat.A Kravtex 2016 óta közel ötszáz Credobust adott át a közlekedési szolgáltatóknak a Nemzeti autóbuszgyártás cselekvési programban. A gépipari cégcsoport a hazai buszpiac további növekedésére számít a kapacitásnövelő beruházási programjának elindításával. A korszerűsítéssel jelentősen nő a vázgyártás, illetve az összeszerelés rendelkezésére álló gyártóterület.A mosoni öntödét teljesen felújítják, első lépésként új induk¬ciós kemencét állítanak üzembe. Eközben folytatódnak a gyártástechnológiai fejlesztések, a mosonmagyaróvári Kühnében CNC vezérlésű darabolócentrumot és élhajlító gépet szereznek be, míg Győrben a gyártócsarnok bővítésével és modernizálásával párhuzamosan összeszerelést támogató technológiai változtatásokat valósítanak meg.- mondta el Tormássy Attila.