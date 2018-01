Folyamatosan tűnnek el az ingyenes parkolók Budapesten

Márciustól például az Újpest Városkapunál már csak térítés ellenében lehet majd használni az eddig ingyenes több száz P+R parkolót. A lap szerint a kerületi önkormányzatok gyakran hivatkoznak a szomszédos kerületek díjköteles parkolására.Újpesten például azért válik fizetőssé a metróállomás és környéke, mert Angyalföldön már szinte az egész kerület az - írta a lap, hozzátéve: Zuglóban is ezzel érveltek, mielőtt díjkötelessé tették a parkolást a Hungária körút mentén, a Városligetben, a Dózsa György úton és az Ajtósi Dürer sorban. A Népszava szerint már vizsgálják a földalatti végállomás P+R parkolójának megszüntetését is.Ugyanez a tendencia a többi fővárosi kerületben is: a IX. kerület 2016-ban az Ecseri úti és a Pöttyös utcai metróállomásnál tett fizetőssé 300 P+R parkolóhelyet, és a XIX. kerületben a Kőbánya-Kispest intermodális csomópontnál is díjköteles már a parkolás.A Népszava megjegyzi, hogy mindeközben a főváros által működtetett P+R parkolók száma, ahol egy menetjegy áráért állhat őrzött helyen az autó, távolról sem követi a parkolóhelyek drasztikus fogyását. Bár a 4-es metró kelenföldi végállomásánál 1500 P+R parkolót alakítottak ki, de a város más részein nem bővítik ilyen mértékben a lehetőségeket - írta a lap.