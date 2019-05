Fontos pillanat a Mercedesnél: elindult az EQC sorozatgyártása

A Daimlernél is jelentős erőforrásokat fordítanak arra, hogy az alternatív meghajtású járművek egyre nagyobb szerepet kapjanak a teljes értékesítési flottájukon belül. Ennek eredményeként ma már több modelljük is elérhető a piacon hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos változatban. Az EQ család első modelljének, az EQC 400 4Matic-nak a svédországi debütálásáról mi is beszámoltunk tavaly novemberben.A Mercedes most újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, a német autógyártó ugyanis bejelentette, megkezdik az EQC sorozatgyártását és értékesítését. A modell indulóára 71 281 euró (durván 23 millió forint) lesz Németországban, ez az összeg egyébként nagyjából megfelel a 70 ezer eurós előzetes várakozásoknak.A német prémiumautó-gyártó távlati terveit ismerve nyugodtan kijelenthetjük azt is, hogy ez csak a kezdet. A Daimlernek ugyanis kiemelt célja, hogy néhány éven belül 130 alternatív meghajtású modellt dobjon piacra, amelyből legalább 10 tisztán elektromos meghajtású lesz. Ennek köszönhetően pedig úgy számolnak, hogy a teljes értékesítésük mintegy 15-25 százalékát adhatják majd az alternatív meghajtású modellek 2025-re.Az EQC egy 80 kWh-s akkumulátorral szerelik majd, ez NEDC ciklus szerint 450 kilométeres hatótávolságot biztosít a járműnek. A Mercedes ugyanakkor korábban hozzátette, hogy autójuk a valóságban 200 mérföld, durván 320 kilométer megtételére lesz képes. Az autóban két elektromotor dolgozik, amelyek együttes teljesítménye 408 lóerő és 5,1 másodperc alatt gyorsítják fel az autót 0-100-ra.