Fontos találkozó lesz a Fehér Házban - Ha Trump rosszul dönt, kettészakíthatja Amerikát

A történetben viszont nagy csavar következhet, a legfrissebb iparági pletykák ugyanis arról szólnak, hogy Trump enyhítésre vonatkozó terveit maguk az autógyártók torpedózhatják meg.

És ami ennél még érdekesebb, az amerikai autópiacot is kettészakíthatná egy ilyen lépés, hiszen számos szövetségi tagállam jelezte, saját hatáskörében mindent megtesz majd azért, hogy a jövőben is egyre szigorodó emissziós szabályozásnak kelljen megfelelniük az autógyártóknak.

Trump még választási kampányában tett ígéretet arra, hogy erősíteni fogja az amerikai autóipart és mindent megtesz azért, hogy több pénz maradjon a gyártók zsebében. Ennek érdekében pedig jelezte, felrúgja majd az Obama-adminisztráció által elfogadott emissziós és fogyasztási normákat és nagymértékben lazít azokon.Az Obamáék által tervezett szigorítás, illetve az előírásoknak történő megfelelés számítások szerint 33 milliárd dolláros plusz költséget jelentett volna az autógyártóknak. Viszont hosszú távon közel 100 milliárd dolláros megtakarítást eredményezett volna Amerikának, ugyanis mintegy 12 milliárd hordó olajjal csökkent volna a teljes üzemanyag-fogyasztás, míg a szén-dioxid-kibocsátás mértéke - az összes érintett járművet figyelembe véve, teljes élettartamával számolva - 6 milliárd tonnával esett volna vissza.Trump tervének véghezvitelét az is segítheti, hogy sikerült az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) élére a saját emberét ültetnie. Scott Pruitt kinevezését követően azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a CNBC-nek adott interjújában kijelentette, a szén-dioxid-kibocsátás nem meghatározó tényező a globális klímaváltozásban.Ők ugyanis olyan megoldásban lennének érdekeltek, amely továbbra is fenntartaná a kibocsátási és fogyasztási normákra vonatkozó folyamatos szigorítás, de emellett nem lenne negatív hatással a profitabilitásukra és a versenyképességükre. A mögöttes okok könnyen beláthatóak, a Trump-kormányzat által tervezett lazítás rövidtávon jelentős költségmegtakarításokat eredményezne, közép- és hosszútávon viszont ronthatná az amerikai gyártók versenyképességét a nemzetközi piacokon. Feltéve, hogy a kialakult helyzetbe belekényelmesedve nem áldoznának a helyi szereplők a kutatás és fejlesztés oltárán, illetve nem fordítanának kellő figyelmet az alternatív hajtástechnológiák alkalmazására.És ott vannak még ugye a fogyasztók is, akiknek végső soron állniuk kellene a számlát, legyen szó akár a pénzügyi, vagy a környezeti és egészségi hatásokról. Nem véletlen, hogy sok támadás érte Trumpot és az autógyártókat azt követően, hogy az enyhítésre vonatkozó terv napvilágot látott, a fogyasztók ugyanis abban lennének érdekeltek, hogy járműveik a lehető legalacsonyabb fogyasztás mellett üzemeljenek és a lehető legkevesebb káros-anyagot bocsássák ki felhasználásuk során. Legutóbb ép a Sierra Club lendült akcióba, a környezetvédő szervezett tiltakozó petícióját közel negyedmillióan írták alá, jelezve, nem támogatják az emissziós normák enyhítését Amerikában.