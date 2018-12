Fontos vendégei voltak a Fehér Háznak - A német autógyártók mindent bevetnek

Ennek egyik legbiztosabb módját választották, próbáltak Trump kedvében járni azzal, hogy kivétel nélkül ígéretet tettek arra, hogy növelik beruházásaikat és új munkahelyeket teremtenek az Egyesült Államokban. Ugyanakkor figyelmeztették is az amerikai elnököt, hogy erre aligha lesz lehetőségük abban az esetben, hogyha végül tényleg bevezetésre kerül a 25 százalékos importvám.A tárgyalás utána a Volkswagen vezérigazgatója, Herbert Diess elmondta, hogy a cégcsoporton belül jelenleg egyeztetnek arról, hogy egy második gyárat is megépítsenek az USA-ban. Továbbá emlékeztetett arra, hogy folyamatosan tárgyalnak a Ford menedzsmentjével egy széleskörű együttműködésről, amelynek része lenne az is, hogy a Volkswagen az Egyesült Államokban használná ki az amerikaiak felesleges gyártókapacitásait.A tárgyalást követően Peter Navarro, a Kereskedelmi Tanács elnöke a Fox Business Newsnak elmondta, nagyon jó úton járnak ahhoz, hogy a német autógyártók növeljék beruházásaikat az Egyesült Államokban.A találkozót követően eltérően teljesítenek a nagy német autógyártók részvényei: a BMW árfolyama 0,3 százalékot emelkedett, míg a Volkswagen árfolyama 0,3 százalékot, a Daimler árfolyama pedig 0,6 százalékot csökkent a keddi záráshoz képest.