Halálra gázolt egy gyalogost az Uber önvezető autója

A 49 éves áldozat éppen az úton akart átkelni, amikor az Uber járműve elütötte. Az ütközést még túlélte, de később a kórházban sajnálatos módon belehalt a sérüléseibe.

A mostani az első ismert halálos kimenetelű baleset, amikor egy részben önvezető jármű gázolt el egy gyalogost.

A halálos balesetről, amely egy többsávos úton a késő esti órákban következett be, először az ABC15 számolt be, majd annak tényét az Uber és a helyi rendőrség is megerősítette a Gizmodonak.A rendőrség elmondása szerint a jármű önvezető módban közlekedett, a volán mögött pedig ott ült az Uber fejlesztője. A beszámolók szerint gyakori, hogy az esti órákban, vagy éppen rossz külső körülmények között folynak az automatizált járművek fejlesztései annak érdekében, hogy a járműveket kellően fel tudják készíteni a legváratlanabb helyzetekre is.Az Uber szóvivője természetesen közleményben rögtön jelezte, hogy együtt éreznek az áldozat családjával és teljes mértékben együttműködnek a helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy kiderülhessen, mi okozta a balesetet. A vállalat egyben jelezte, hogy az eset után felfüggesztik önvezető járműveik tesztelését, amelyek eddig Phoenixben, Pittsburghban, San Franciscóban és Torontóban zajlottak.