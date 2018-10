Hatalmas a felháborodás, lehetetlen feladatra kényszerítenék az autógyártókat

Nagyon fontos szavazásra kerül sor

Álom a szén-dioxid-kibocsátás 45 százalékkal történő csökkentése 2030-ra, ez egyszerűen nem lehetséges

Egyrészt a közlekedés az egyetlen olyan ágazat az Unióban, ahol az üvegházhatású gázkibocsátás még mindig növekszik

Másrészt az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményében vállaltak teljesítése érdekében fel kell gyorsítani a teljes közlekedési ágazat szén-dioxidmentesítését, és kitartóan haladni kell afelé is, hogy az évszázad középére az üvegházhatást okozó gázok ágazati kibocsátása terén az aláírók elérjék a nulla kibocsátást

Harmadrészt a közlekedésből származó légszennyező anyagok kibocsátását, melyeknek jelentős egészség- és környezetkárosító hatása van, szintén haladéktalanul és drasztikusan csökkenteni kellene

Falakba ütközött az új szabályozás

Ahhoz, hogy elérjük a szén-dioxid-kibocsátás 45 százalékos csökkentését flottaszinten, arra lenne szükség, hogy az európai értékesítésünk 70 százalékát elektromos autók tegyék ki. Arról nem is beszélve, hogy a villamosenergia rendszer egyszerűen nem lenne képes ennek kezelésére

Mindezek alapján mondhatjuk azt, hogy az új szabályozás a mostani formájában valószínűleg nem kerül majd elfogadására.

- jelentette ki a BMW vezére a Párizsi Autószalonon.Harald Krueger ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy egy új szabályozás, amelyről szerdán szavaz majd az Európai Parlament, az új autók szén-dioxid kibocsátásának csökkentése, és az alacsony kibocsátású járművek piaci részesedésének növelése mellett érvel.Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottsága ugyanis magasabbra tenné a lécet az új autók kibocsátása terén: javaslatuk szerint 2030 végére 45 százalékkal kellene csökkenti a kibocsátást a 2021-re előirányzott értékhez képest. Az Európai Bizottság álláspontja viszont az volt, hogy 2030 végére 30 százalékkal kell csökkenteni a kibocsátást a 2021-re előirányzott értékhez képest.Az új szabályozás ezen kívül előírná azt is, hogy az autógyártóknak garantálniuk kell, hogy a zéró, valamint a kilométerenként 50 grammnál kevesebb szén-dioxidot termelő, alacsony kibocsátású autóik és teherautóik új jármű eladásaik legalább 40 százalékát teszik ki 2030 végére. Ennek az értéknek 2025-től a 20 százalékot kell elérnie.Az Európai Parlament igyekezete nem véletlen,Ezeknek a kiemelt céloknak az elérése pedig elképzelhetetlen anélkül, hogy a hagyományos, belsőégésű motorral szerelt járművek kibocsátásait 2020 után nem csökkentik tovább érdemben. Természetesen ez csak félmegoldás lenne, fontos az is a végső siker érdekében, hogy a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású járművek használata elterjedjen, 2030 után ezek a járművek jelentős piaci részesedéssel rendelkezzenek.- folytatta gondolatmenetét Krueger.A vezérigazgató fenti kijelentései jól tükrözik azt, hogy a tervezet új szabályozás mekkora ellenállásba ütközött számos EU-s tagállamban. Természetesen az autógyártó nagyhatalmak voltak azok, akik a leghangosabban ellenezték a bürokraták törekvéseit, a szigorítás ugyanis további nagy terheket róna az iparági szereplőkre. Ezek a terhek pedig rontanák az érintett tagállamok, végső soron pedig az EU versenyképességét egy olyan kiélezett időszakban, amikor az új technológiák elterjedése miatt amúgy is egyre erősebb a verseny a globális szereplők között.