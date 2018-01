Hatalmas dobással jelentkezett az önvezető autókat fejlesztő magyar cég

Közel 10 milliárd forintra tett szert az AImotive

Az utakon ugyan olyan biztonsági szintet akarunk elérni, mint az égbolton

A vállalat újabb sikeres tőkebevonáson van túl, ezúttal 32 millió eurót (durván 9,9 milliárd forint) kapott a vállalat a korábbi befektetőitől, valamint a B Capital Grouptól, a Prime Venturestől, a Cisco Investmentstől és a Samsung Catalyst Fundtól.A magyar cég tájékoztatása szerint a most befolyó összegből tovább akarják fejleszteni megfizethető önvezető technológiájukat, amely a kamerás érzékelésre és mesterséges intelligencia használatára épül. Ezt a rendszert egyébként már Magyarországon, Franciaországban és Kaliforniában tavaly elkezdte a közutakon is tesztelni azt követően, hogy megszerezték az ehhez szükséges engedélyeket, így például Budapest útjain is találkozhatunk az AImotive járműveivel. A cég mostani közleményében jelezte azt is, hogy terveik szerint a forgalomban végzett tesztjeik idén Japánban, Kínában és az Egyesült Államok más államaiban is megkezdődhetnek.- mondta Kishonti László, a cég alapítója és vezérigazgatója a cég terveivel kapcsolatban. Majd hozzátette, hogy a légi közlekedés tízezerszer biztonságosabb, mint a közúti közlekedés, ha a megtett mérföldekre jutó balesetek számát vizsgáljuk. Pont ezért használja az AImotive a repülőgépgyártók által is alkalmazott szimulációs metódusokat az önvezető technológiájának fejlesztésénél. Ennek ráadásul olyan előnye is van, hogy jelentősen csökkenti a fejlesztésre fordítandó időt és költséget.

Kishonti László Kishonti László végzettségét tekintve közgazdász. Karrierjének korai szakaszában több pénzintézetnél is dolgozott, amelyeknél makrogazdasági előrejelzések készítésével, származtatott termékek árazásával és portfóliókezeléssel foglalkozott. Mielőtt saját vállalkozásba kezdett, a K&H Befektetési Alapkezelő befektetési igazgatója volt. Elmondása szerint azért hagyta ott az állását, mert úgy érezte, az nem viszi előre az emberiséget.



Hobbiból kezdett mobiltelefonokat programozni, 2003-ban pedig megalapította a Kishonti Kft.-t azzal a céllal, hogy ott mobil és asztali eszközök 3D grafikai és számítási teljesítményét tesztelő szoftvereket fejlesszenek. Egy kevés szereplős piacra tört be, így hamar partneri kapcsolatot kötött a világ vezető technológiai vállalataival, chip, processzor és mobileszköz-tervező és -gyártó cégeivel. A Kishonti Kft.-n belül 2009-ben hozta létre a navigációs szoftverfejlesztéssel foglalkozó csapatát, majd később a kameraadatokat feldolgozó computer vision - számítógépes látás - algoritmusokat kutató részlegét.



Gyakorlatilag a kutatási részleg és az ott dolgozó 15 fő volt az, amely 2015 júliusában kivált a Kishonti Kft.-ből és önálló cégként, AdasWorks néven kezdte meg a működését, majd később AImotive néven folytatták. A vállalat egyik fontos küldetésének tekinti, hogy a vezetéstámogató rendszerek okosabbak és költséghatékonyabbak legyenek, így sokkal szélesebb körben elterjedjenek. Legfontosabb célja pedig jelenleg, olyan önvezető autó létrehozása, amelyet mesterséges intelligenciára épülő szoftver irányít az autó környezetét 360 fokban folyamatosan figyelő kamerarendszer segítségével. A riválisokkal ellentétben az AImotive kifejezetten a szoftver fejlesztésére koncentrál, úgy, hogy az a nemzetközi piacon elérhető lehető legtöbb hardverrel kompatibilis legyen. Fontos különbség az is, hogy míg mások - például a Google is - a LIDAR-ban (lézeres radartechnológia) látják a jövőt az önvezető autók területén, addig az AImotive szerint az önvezetés alapja a vizuális érzékelés lesz, pont, mint az embereknél. Mindezek megvalósításán már 170 ember dolgozik a vállalatnál. Kishonti László végzettségét tekintve közgazdász. Karrierjének korai szakaszában több pénzintézetnél is dolgozott, amelyeknél makrogazdasági előrejelzések készítésével, származtatott termékek árazásával és portfóliókezeléssel foglalkozott. Mielőtt saját vállalkozásba kezdett, a K&H Befektetési Alapkezelő befektetési igazgatója volt. Elmondása szerint azért hagyta ott az állását, mert úgy érezte, az nem viszi előre az emberiséget.Hobbiból kezdett mobiltelefonokat programozni, 2003-ban pedig megalapította a Kishonti Kft.-t azzal a céllal, hogy ott mobil és asztali eszközök 3D grafikai és számítási teljesítményét tesztelő szoftvereket fejlesszenek. Egy kevés szereplős piacra tört be, így hamar partneri kapcsolatot kötött a világ vezető technológiai vállalataival, chip, processzor és mobileszköz-tervező és -gyártó cégeivel. A Kishonti Kft.-n belül 2009-ben hozta létre a navigációs szoftverfejlesztéssel foglalkozó csapatát, majd később a kameraadatokat feldolgozó computer vision - számítógépes látás - algoritmusokat kutató részlegét.Gyakorlatilag a kutatási részleg és az ott dolgozó 15 fő volt az, amely 2015 júliusában kivált a Kishonti Kft.-ből és önálló cégként, AdasWorks néven kezdte meg a működését, majd később AImotive néven folytatták. A vállalat egyik fontos küldetésének tekinti, hogy a vezetéstámogató rendszerek okosabbak és költséghatékonyabbak legyenek, így sokkal szélesebb körben elterjedjenek. Legfontosabb célja pedig jelenleg, olyan önvezető autó létrehozása, amelyet mesterséges intelligenciára épülő szoftver irányít az autó környezetét 360 fokban folyamatosan figyelő kamerarendszer segítségével. A riválisokkal ellentétben az AImotive kifejezetten a szoftver fejlesztésére koncentrál, úgy, hogy az a nemzetközi piacon elérhető lehető legtöbb hardverrel kompatibilis legyen. Fontos különbség az is, hogy míg mások - például a Google is - a LIDAR-ban (lézeres radartechnológia) látják a jövőt az önvezető autók területén, addig az AImotive szerint az önvezetés alapja a vizuális érzékelés lesz, pont, mint az embereknél. Mindezek megvalósításán már 170 ember dolgozik a vállalatnál.

A korábbi tőkebevonásokról és a befektetőkről

Mindez egyben azt is jelenti, hogy a három fordulót figyelembe véve (és a mai devizaárfolyamokon számolva) a magyar cég eddig közel 12,4 milliárd forintot kapott a befektetőktől.

Az AImotive első körben 2,5 millió dolláros (közel 638 millió forint) tőkére tett szert, a magyar cég stratégiai tőkebefektetője lett a német Robert Bosch autóipari beszállító kockázati tőkerészlege, a Robert Bosch Venture Capital. A finn Inventure kockázati tőkealap-kezelő, az OTP-Day One Magvető Tőkealap és a Tamares Holding is beszállt a vállalatba, ahogy Tim Draper is, aki a Teslába is befektető DFJ Venture egyik alapítója. Ezeken a szereplőkön kívül az Nvidia is szerzett egy kisebb részesedést.2016-ban aztán a nemzetközi partnerekkel kötött megállapodásoknak köszönhetően, illetve az iparágban végbemenő változásokat, felvásárlásokat látva, az AImotive befektetői is vérszemet kaptak. Újabb tőkebevonás zajlott le a vállalatnál, amelynek a keretében 6 millió euró (durván 1,85 milliárd forint) friss pénzre tett szert a vállalat. Ekkor új befektetőként megjelent a PortfoLion is.A második körös tőkebevonást követően mi is beszélgettünk Kishonti Lászlóval, a vele készült interjút ide kattintva lehet elolvasni.