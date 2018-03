Hatalmas lendületet kapott a közösségi autózás Budapesten

A lapot a Mol tájékoztatta arról, hogy a szolgáltatásuk nagyon népszerű az emberek körében, már 20 ezren regisztráltak a rendszerbe. Az olajtársaság január végén szállt be 300 járművel a budapesti carsharing üzletbe.A január végétől február végéig tartó akciós időszakban (amikor a Mol eltekintett az 5000 forintos regisztrációs díjtól, és a piaci ár feléért lehetett használni a kocsikat) naponta átlagosan 900-an használták a közautókat, de volt olyan nap (február 23-án), amikor több mint 2500-an. A regisztrációs kérések olyan tömegben érkeztek, hogy az már lelassította a rendszert, volt olyan olvasónk, aki majdnem egy hetet várt rá. Az akciós időszak után lelassult a regisztrációs roham - jegyzi meg az Index.Nem csak a regisztrációval voltak kezdeti nehézségek, ahogy arról mi is beszámoltunk előfordult, hogy a flotta egy-egy benzines autóját megbüntették. A Mol Limo 300-as flottájában ugyanis 100 tisztán elektromos meghajtású Volkswagen e-Up és 200 benzines Up teljesít szolgálatot. Előbbiek használata során természetesen nem kell parkolási díjat fizetni, a benzines változatok után viszont igen. Azt viszont gyorsan meg kell jegyezni, hogy a Mol autómegosztó szolgáltatásának egyik jó tulajdonsága, hogy az ügyfélnek nem kell a parkolási díjjal törődnie. A társaság honlapja szerint a zónán belül a limós ügyfél bármelyik közforgalmi parkolóhelyen ingyen parkolhat, Limo-zónán kívüli parkolás esetén viszont erre csak a járműfoglalás folytatása mellett van lehetőség, avagy parkolási díjat kell fizetni. (Az autók azonnal jelzik a sofőrnek, ha elhagyták a Limo-zóna határát.)A lap megkérdezte Michaletzky Bálintot, hogy ők mit tapasztalnak azóta, hogy a Mol Limo megjelent a budapesti piacon, mint versenytárs. A GreenGo vezetője elmondta, számukra is pozitív hatása volt a Mol kampányának, többen megismerték a carsharinget, így 50-70%-ban megemelkedett a regisztrálások száma a Greengónál is.