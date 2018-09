Hétfőn dönthetnek Rupert Stadler sorsáról

A német lap szerint a felügyelőbizottság megvitatja hétfőn, hogy Rupert Stadlernek le kell-e mondania a vállaltnál betöltött pozíciójáról azt követően, hogy a rendőrség június közepén őrizetbe vette. Erre egyébként azért került sor, mert a hatóságok attól tartottak, hogy Stadler a dízelbotrányban érintett más vezetőkkel összebeszélhet, közös verziót találhat ki a botrányról, és akár bizonyítékokat is megsemmisíthetnek.A lap forrására hivatkozva arról is ír, hogy a Volkswagen felkérheti Stadlert, mondjon le véglegesen vezérigazgatói posztjáról, amelynek feladatait jelenlegi helyzetében nem tudja ellátni. Stadler egyébként az ügy kirobbanását követően maga kérte, hogy nevezzenek ki a helyére egy ideiglenes vezérigazgatót. Ennek a kérésnek természetesen a felügyelőbizottság eleget is tett, így az Audi ideiglenes vezérigazgatói posztjára Abraham Schot, a társaság igazgatótanácsának értékesítésért és marketingért felelős tagja lett kinevezve.A Reuters forrása viszont azt állította, hogy a Volkswagen felügyelőbizottsága azért ül össze hétfőn, hogy a cégcsoport két fontos divíziójának: a kamion- és buszgyártásnak lehetséges tőzsdei bevezetéséről beszélgessenek. Nem pedig azért, hogy Stadlerrel foglalkozzanak.A vállalati forrás azt viszont elismerte, hogy nagy valószínűséggel Stadlerről is esik szó majd az ülésen, ugyanakkor nem várható érdemi döntés az ügyében.

Rupert Stadler, az Audi vezérigazgatója az Audi e-tron prototípusa mellett a német járműipari cég előző évi mérlegét ismertető sajtóértekezleten a társaság ingolstadti székházában 2018. március 15-én.

Forrás: MTI/EPA/Lukas Barth