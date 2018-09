Hirtelen közel 50 új modell tűnt el a magyar autópiac kínálatából

A szigorítás érdemben érintette a magyar autópiacot is, a portál ugyanis arról ír, hogy egyik napról a másikra megtizedelődött az új személyautók kínálata Magyarországon.

Az elmúlt hetekben több cikkünkben is foglalkoztunk azzal ( itt és itt ), hogy 2018. szeptember 1-től az összes új gyártású személygépkocsinak át kell esnie az új WLTP-menetciklus szerinti vizsgálaton és azon teljesítenie kell az előírt kibocsátási értékeket. A szükséges vizsgálat hiányában az adott modell nem szerezheti meg a típusengedélyt, amely egyben azt is jelenti, hogy nem kerülhet értékesítésre, forgalomba.Néhány modell teljesen eltűnt a piacról, míg más népszerű autókból csak egypár változatot rendelhetnek meg jelenleg a vevők. Kiskocsik, kompaktok, szedánok és szabaidő-autók egyaránt találhatók a hiányzók között, benzines és dízel motoros változatok, kézi és automata váltósok szintén, nincs kivétel.A Vezess.hu megkérdezte 20 márka importőrét annak érdekében, hogy kiderítsék: milyen modellek nem rendelhetők Magyarországon, mikor fejeződik be nálunk az átállás és mely modellek azok, amelyekre többet kell várnia a vásárlóknak a WLTP miatt, illetve attól függetlenül. Összesen 16 márka reagált a feltett kérdéseikre, a válaszok itt olvashatók.