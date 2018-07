Indul a kísérlet az osztrák autópályán - 140 km/h-ra emelik a sebességhatárt

Az A1-es autópályán indul a kísérlet

Augusztus elsejétől egy kísérleti program keretében már nem 130, hanem 140 km/h lesz a megengedett legnagyobb sebesség, amellyel közlekedhetnek az utazók az osztrák A1-es autópálya egyes szakaszain

- jelentette be Norber Hofer, az Osztrák Szabadságpárt közlekedésügyi minisztere kedden.A szóban forgó mintegy 130 kilométeres útszakasz az osztrák fővárost, Bécset Salzburggal összekötő A1-es autópályán található.

Eltérő sebességkorlátozások vannak érvényben az európai autópályákon

A közlekedési miniszter hozzátette, vizsgálják majd a sebességhatár megemelésének környezetre, zajszintre, illetve baleseti statisztikákra gyakorolt hatását, ezt követően pedig döntenek arról, hogy más autópályákon, illetve autópálya-szakaszokon is bevezessék a 140 km/h-s sebességhatárt, vagy pedig érvényben hagyják a jelenlegi szabályozást. A kísérlet egyébként a tervek szerint egy évig tart majd.Az óvatosság nem véletlen, Jörg Leichtfried, korábbi közlekedési miniszter ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy a sebességhatár óránként 130-ról 140 kilométerre emelése egyaránt terheli a környezetet és jelenthet veszélyt az útszakaszon közlekedők biztonságára.Európa egyes országaiban eltérő sebességkorlátozás van érvényben az autópályákon, a legszigorúbbak között vannak például a norvégok, ahol 100 km/h a megengedett maximális sebesség, míg a legmegengedőbbek a németek, ahol nincs érvényben sebességkorlátozás az autópályákon, csak ajánlott sebesség, amely 130 km/h. A 140 km/h-s tempó nem egyedülálló, Lengyelországban ugyanis törvényesen ennyivel hajthatnak az autópályákon közlekedők, illetve Bulgáriában is most emelték meg a sebességhatárt 140 km/h-ra.

A franciák inkább mérséklik a sebességet az országutakon

A francia főútvonal-hálózat túlnyomó részét, mintegy 400 ezer kilométernyi utat érintő rendelkezés július 1-jén lép hatályba.

Érdekesség, hogy míg az osztrákok emelnék a sebességhatárt, addig a franciák pont a mérséklés irányába mozdultak el pár hete. Az Edouard Philippe francia miniszterelnök által idén január közepén bejelentett, 18 közlekedésbiztonsági intézkedésből álló csomag leglényegesebb eleme, hogy azokon a lakott területen kívüli főútvonalakon, amelyeknél a haladási irányokat fizikai akadályok (korlát, fal) nem választják el, a megengedett legnagyobb sebességet óránként 90-ről 80 kilométerre csökkentik.A korlátozás célja a halálos balesetek számának csökkentése. A bejelentés azonban óriási felháborodást váltott ki az autósokat és motorosokat képviselő egyesületek és képviselők részéről is, s a felmérések szerint a franciák 76 százaléka nem támogatja az intézkedést. A miniszterelnök elmondta: vállalja a népszerűtlenséget, ha azzal évente 300-400 életet menthet meg.