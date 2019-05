Itt a bizonyíték: a Mercedes elárulta, mennyit keresett Magyarországon

Nagy szerencséje van Magyarországnak a Mercedesszel

Bár az utóbbi évek az SUV szegmens térhódításáról szóltak a globális autópiacon, a kompakt szegmens modelljei még mindig rendkívül népszerűek a Mercedes vásárlóinak körében - írtuk korábbi cikkünkben. Súlyuk magas szinten stabilizálódott az autógyártó összértékesítésén belül, így érdemben hozzájárultak ahhoz is, hogy a németek megvédték a világ elsőszámú prémiumautó-gyártójának járó címüket 2018-ban. Tavaly összesen 2,31 millió autót értékesítettek globálisan, amelyből mintegy 609 ezer darab volt kompakt személyautó, így az A- és B-osztály, a hivatalosan szintén ebbe a szegmensbe sorolt CLA és CLA Shooting Brake modellek, valamint a GLA modell az összértékesítésen belül több mint 26 százalékos részarányt képviselt.Ugyan a tavalyi pénzügyi évet nem befolyásolta, de fontos elmondani, hogy a Mercedes kompakt modelljei iránti kereslet 2019 első negyedévében sem csökkent, még úgy sem, hogy a globális autópiac már érezhetően lassult. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy bár a német autógyártó minden kategóriában kevesebb autót adott el az év első három hónapjában, a kompaktok esetében érdemi, több mint 11 százalékos bővülés következett be 2018 azonos időszakához képest.

Mindez meghatározó szerepet játszott abban, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár közel teljes kapacitáskihasználtság mellett működött 2018-ban is. Ahogy arról február végén beszámoltunk: több mint 190 ezer darab Mercedest gyártottak Kecskeméten tavaly, amely kicsivel alulmúlta a 2017-es évet, amikor több mint 198 ezer autót termelt a hazai üzemben. A gyártási szám alapján elmondhattuk, hogy a termelés 2012-es beindulása óta már több mint 1,06 millió darab autó készült a magyar üzemben.

És nagy szerencséje van a Mercedesnek Magyarországgal

Annak köszönhetően, hogy nagyon jól fogytak a világban a nálunk gyártott modellek, illetve a kecskeméti gyár közel maximális kapacitáskihasználtság mellett működött, az árbevétel megközelítette a 3,6 milliárd eurót, amely nagyjából megegyezett a 2017-ben realizált 3,55 milliárd euróval.

Mindezek ellenére a vállalat közel 99 millió eurós üzemi eredményt ért el 2018-ban, amely több mint 22 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Ez egyben az is jelentette, hogy a hazai operáció profitabilitása 2,3 százalékról 2,8 százalékra javult.

Az éves beszámolóból kiderült, a Mercedes-Benz Manufactoring Hungary működése szempontjából meghatározó anyagköltség a 2017-es 3,23 milliárd euróról 3,13 milliárd euróra csökkent tavaly, amely nyilván azzal volt összefüggésben, hogy kevesebb autót gyártottak. Döntően a korábban megvalósított béremelések hatására a személyi jellegű ráfordítások viszont megközelítették a 94 millió eurót tavaly, amely közel 19 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások sorokon is érdemi változás volt tavaly: előbbi több mint 25 százalékkal, utóbbi közel 13 százalékkal növekedett 2017-hez képest.

A tavalyi eredménnyel kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy a kecskeméti gyár történetének legnyereségesebb évét zárta.

A Mercedes-Benz Manufactoring Hungary adózás előtti eredménye közel 92 millió euró volt tavaly, amely közel 17 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. A vállalat adózott eredménye megközelítette a 90 millió eurót, amely több mint 16 százalékos bővülést jelentett 2017-hez képest. Osztalék kifizetésére nem került sor.

Nincs veszélyben az a korábban kitűzött cél, hogy bővítsünk a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában. A magyarországi telephelyen számtalan fejlesztés zajlik a bővítés mellett is. A gyár teljes kapacitással működik, és a termelési programja már a jövő évre is telített, hiszen az itt gyártott kompakt autók kereslete továbbra is növekszik

Mindezeket látva nem csoda, hogy a Handelsblatt értesüléseivel kapcsolatban feltett kérdéseinkre a Mercedes-Benz gyár úgy nyilatkozott nekünk, hogy a Daimler csak jó tapasztalatokkal rendelkezik Magyarországon és hosszú távon épít kecskeméti beruházására.- tették hozzá.