Itt az újabb csapás a Brexit miatt - A Nissan mégsem Angliában gyártja az új X-Trailt

a brit autóiparban immár vörös riasztás van érvényben, mivel kevesebb mint két hónappal a kilépés március végi időpontja előtt egyre nagyobb a kockázata a rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitnek, amely helyrehozhatatlan pusztítást okozna a brit autóipar jelenleg akadálytalanul működő külkereskedelmi láncolatainak szétszakításával.

A vállalat vasárnap email-körüzenetben közölte angliai alkalmazottaival, hogy az új modell gyártását Japánban indítja el a nyáron. Gianluca de Ficchy, a Nissan európai részlegének elnöke a tájékoztatásban közölte: a döntésnek üzleti okai is vannak, de az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni brit kapcsolatrendszer bizonytalanságai sem segítik a Nissan és más hasonló vállalatok további angliai tevékenységének tervezését.A Nissan 2016-ban, a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) döntő népszavazás után kilátásba helyezte, hogy nem hajt végre több beruházást angliai gyárában, hacsak a brit kormány nem ad biztosítékokat a Brexit után esetleg érvénybe lépő vámok költségemelő hatásainak kompenzálására.A japán cég röviddel ezután bejelentette, hogy mégis az északkelet-angliai Sunderlandben működő üzemében kezdi meg az új Qashqai, illetve X-Trail modellek gyártását, mivel a brit kormány kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy az angliai Nissan-autógyár működése a jövőben is versenyképes marad. Azóta sem ismert pontosan, hogy London milyen biztosítékokat adott erre a cégnek, bár a brit kormány többször jelezte, hogy nem közvetlen pénzügyi kompenzációról volt szó.Az új X-Trail angliai gyártási tervének visszavonásáról szóló vasárnapi bejelentés után Greg Clark, az üzleti ügyek minisztere kijelentette: a fejlemény "komoly csapás" a brit autóipari szektorra és az angliai Nissan-gyár közvetlen térségére is, mivel az új modell gyártása az üzem és az alkalmazotti gárda jelentős bővítésével járt volna.Clark szerint a Nissan mindazonáltal megerősítette a brit kormánynak, hogy munkahelyeket nem készül felszámolni angliai gyárában, és elkötelezte magát a jelenlegi Qashqai, Leaf és Juke modellek, valamint a 2020-ban megjelenő új Qashqai angliai gyártása mellett.A brit autógyártók és -kereskedők szövetsége (SMMT) azonban épp a minap közölte éves beszámolójában, hogy ötévi mélypontra zuhant tavaly a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma, a brit autóipari beruházások értéke pedig csaknem a felével esett vissza, egyértelműen a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miatt.A szervezet adatai szerint 2018-ban nem egészen 1,52 millió autót gyártottak Nagy-Britanniában, 9,1 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben, az új autóipari beruházások értéke pedig 588,6 millió font (212 milliárd forint) volt, 46,5 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója a beszámolóhoz fűzött kommentárjában úgy fogalmazott:A brit üzleti szektor más nagyvállalatai és szakmai szervezetei is szinte folyamatosan figyelmeztetik a brit kormányt a rendezetlen Brexit súlyos gazdasági kockázataira.