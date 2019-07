Itt vannak az újabb bizonyítékok: a világ egyik legnagyobb autógyártója csúnyán lemaradt a Teslától

Nagy a japánok lemaradása

A világ egyik legnagyobb autógyártója gyakorlatilag elismerte, hogy a Tesla közelében sem lesz néhány év múlva, de a nagy riválistól, a Volkswagen csoporttól is messze le lesznek maradva, a németek ugyanis 2-3 millió akkumulátoros elektromos autó eladását tervezik 2025-ben.

A Toyota bejelentette, hogy a jövőben a BYD-val közösen fejleszt majd akkumulátorokat és elektromos autókat, amelyeket a kínai autópiacon fognak értékesíteni. A tervek szerint az együttműködés során szedánok és SUV-k készülhetnek, amelyek a Toyota égisze alatt kerülhetnek piacra a 2020-as évek elején - írja az Automotive News Europe Pár nappal korábban a Toyota a Contemporary Amerex Technologyval (CATL) kötött megállapodást, amelynek keretében a kínai beszállító akkumulátorokkal látja majd el a japán autógyártót.A fenti hírrel kapcsolatban fontos elmondani, hogy a járműipar hatalmas változásokon megy keresztül, amelynek középpontjában az elektromos- és önvezető autózás, a digitalizáció és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások állnak. Ezeken a területeken óriási beruházásokat kell végrehajtaniuk azoknak a gyártóknak, akik a jövőben is az élmezőnybe akarnak tartozni. A költségek jelentős megugrása miatt viszont jelentősen csökkenhet az egyes szereplők profitabilitás, pontosan ezért dönt egyre több szereplő úgy, hogy a felmerülő költségeket inkább mással, vagy másokkal megosztja.A teljes igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy a héten tett bejelentések újabb bizonyítékai annak, hogy a Toyota lemaradt a tisztán elektromos autózásban. Egyrészt egy kínai partner segítsége kell ahhoz, hogy tisztán elektromos autókat tudjanak a világ legnagyobb autópiacán árulni. Másrészt mivel nem fejlesztettek sok más autógyártóhoz hasonlóan saját lítium-ion akkumulátort házon belül, kénytelenek az elektromos autó legdrágább komponensét egy szintén kínai beszállítótól megvásárolni.A Toyota vezetése látva az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokat és az elektromos autók iránt mutatkozó egyre nagyobb keresletet néhány hete úgy döntött, hogy drasztikusan módosít korábbi célján: 2030 helyett már 2025-re el akarják érni, hogy éves szinten 5,5 millió részben vagy teljesen elektromos meghajtású autót értékesítsenek. A Toyota 2018-as értékesítési adatát (10,6 millió darab) alapul véve és feltételezve, hogy abban nem következik be érdemi visszaesés, elmondhatjuk, hogy a terv megvalósulása esetén a japánok összeladásának durván a felét elektromos autók adhatják majd néhány év múlva.A Toyota ugyanakkor azt is elárulta, hogy ebből az 5,5 millió autóból kevesebb, mint 1 millió lehet tisztán elektromos meghajtású 2025-ben. Ez a szám pedig felért egy vallomással , a Tesla tervei ugyanis arról szólnak, hogy az 1 millió darabos értékesítést már 2020-ban elérik majd. Igaz, ez nem az egy évre vonatkozó eladás, hanem tartalmazza a korábbi évek értékesítéseit is, viszont ezt követően jelentős felfutás következhet be a gyártásban.

Az eddig napvilágot látott információk szerint a szilárdtest akkumulátor szinte minden tekintetben túlszárnyalja majd a lítium-ionos "elődeit", így az újabb elektromos autók nagyobb hatótávolság megtételére lesznek képesek egyetlen feltöltéssel, amely sokkal gyorsabban lezajlik majd a jövőben. A szilárdtest akkumulátor ráadásul sokkal biztonságosabb lesz, mint a lítium-ionos akkumulátorok. Feltéve persze, hogy az iparágban zajló, euró- és dollármilliárdokat felemésztő kutatás és fejlesztések ellenére sem következik be egy nagyobb technológiai ugrás a lítium-ionos akkumulátoroknál menet közben.

A fentiekhez ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy bár a Toyota lemaradt az akkumulátorra épülő elektromos autózásban, ez tudatos üzleti döntése volt a japánoknak.

Mindebben fontos szerepet játszik, hogy a Toyotánál nagyon sokáig nem hittek az akkumulátorra épülő tisztán elektromos autózásban. A japánok a hibridtechnológia mellett a hidrogén üzemanyagcellás technológiát tartották a leginkább ígéretes megoldásnak a jövő közlekedésében. 2016-ban aztán az akkumulátoros elektromos technológia felé való elmozdulás mellett döntöttek, a terület önálló fejlesztési egységet is kapott a vállalaton belül. Persze a japánok nem lennének japánok, ha egyszerűen beálltak volna a sorba: közölték, hogy az iparágban elterjedt lítium-ion akkumulátor helyett szilárdtest akkumulátort fognak fejleszteni, mert hosszú távon az a jövő.A jelek szerint egyébként a Toyotánál jól haladnak, Shigeki Terashi, a vállalat igazgatótanácsának tagja ugyanis a jövőre vonatkozó tervek ismertetése során beszélt arról is, hogy reményeik szerint a szilárdtest akkumulátorukat a Tokióban megrendezésre kerülő 2020-as nyári olimpiai játékok alatt bemutatják majd a világnak.A Tesla számain látható, hogy hiába piacvezetők az amerikaiak, egyelőre nem képesek stabilan nyereséget termelni elektromos autóikkal. A Toyota ezzel szemben a legnagyobb profitot tudta zsebre tenni a kihívásokkal teli 2018-as évben a vezető autógyártók között. Az pedig megint egy másik kérdés, hogy vajon a japánok képesek lesznek-e megőrizni piaci pozícióikat és az eredményes működésüket abban az esetben is, ha a tisztán elektromos autók a vártnál sokkal gyorsabb ütemben kezdenek elterjedni majd.