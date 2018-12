Jogosítvány 2019: feltétel marad az egészségügyi vizsga

bpiautosok.hu ugyanis arról ír, hogy igenis feltétele marad az egészségügyi vizsga a jogosítvány megszerzésének.

Tehát ezzel a rendelettel csupán egy felesleges úttól kímélik meg a vizsgázókat, akiket a jövőben is felkészítenek majd az újraélesztésre, betegvizsgálatra és eszméletlen betegek ellátására.

A félreértésen alapuló sajtóhírekkel szemben a vezetői engedély megszerzéséhez a jövőben is el kell sajátítani az alapvető elsősegélynyújtási ismereteket. A Magyar Közlönyben megjelent módosítás a jogszabályok közti összhang megteremtését szolgáló technikai jellegű pontosítást tartalmaz. A vezetői engedély kiadásához más kormányrendelet* változatlanul feltételül szabja az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolását.



A jogosítvány kiállításához szükséges vizsgaigazolást a közlekedési hatóság ma már elektronikus úton állítja ki és automatikusan küldi meg az illetékes nyilvántartó hatóságnak. Az elektronikus adatközlésnek köszönhetően papír alapú vizsgaigazolást nem adnak ki az ügyfeleknek. Így értelemszerűen nincs szükség az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítását igazoló dokumentum bemutatására sem a közlekedési hatóság ügyfélszolgálatain.



Az előírások ésszerűsítésével jelentősen csökkenek az állampolgárok adminisztratív terhei. A jövőben a vezetői engedély kiállítása az utolsó sikeres (forgalmi) vizsgát követő negyedik munkanaptól a közlekedési hatóság felkeresése nélkül bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál közvetlenül kérvényezhető az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését igazoló dokumentumok birtokában.

A Napi.hu cikke alapján korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a Magyar Közlönyben frissen megjelent rendelet alapján 2019 januárjától nem kell az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítását tanúsító igazolás ahhoz, hogy valaki megszerezze a jogosítványt.Ez igaz is is, viszont ahogy arra egy olvasónk felhívta a figyelmet, szó sincs arról, hogy a közúti elsősegélynyújtó ismeretek mellőzésével a tanuló vezetők körülbelül nyolc órányi - elméleti és gyakorlati - képzést spórolnak meg.A sikeres vizsga után a vizsgaigazolás megkapásának eddig is feltétele volt, amit a Közlekedési Felügyeleten kellett bemutatni. Most viszont csak a vezetői engedély kiadásának feltétele lett a Közlekedési Igazgatási Hatóságnál.A fenti állításokat igazolja az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kommunikációs Főosztályának tájékoztatása is, amelyet változtatás nélkül közlünk: