Jöhet a fordulat: drasztikus változás előtt áll az autópiac

A vezető nélküli mobilitásszolgáltatás-koncepció megvalósulásával nem kevesebb történik, mint hogy a szemünk előtt válik valóra egy technológiai álom

A friss tanulmányban kitérnek arra is, hogy világszerte nagy érdeklődés övezi a mobilitás új formáit, ugyanis egyre többen vannak azon az állásponton, hogy inkább robottaxit vennének igénybe, mintsem a saját autóikkal körözzenek a városban.

A kutatásunk egyértelműen kimutatta, hogy az emberek világszerte egyre jobban vágynak a mobilitásra, de nem feltétlenül egy saját autó vásárlása révén

A jövőre nézve ez azt jelenti, hogy a klasszikus értelemben vett új gépjárművek piacára eddig jellemző növekedés le fog lassulni, és ez a tendencia végül teljesen átírja majd az autógyártók és a beszállítók üzleti modelljét.

Néhány hatóság már fontolgatja annak a lehetőségét, hogy betiltják a városközpontokban történő autóközlekedést. Ebből is jól látható, hogy számos olyan tényező is van, amely felgyorsíthatja az itt taglalt változások elterjedését

A kutatók egy olyan trendet azonosítottak az iparágban, amely radikálisan át fogja alakítani a szektort. Ez azt is jelenti, hogy az ágazat szereplőinek nem lesz elegendő a túléléshez az eddigi jól bevált gépjárműértékesítési-modelljüket követni.- mondta Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi ügyvezetője.Számos vállalattal egyetemben, egy arizonai cég például arra készül, hogy utcai forgalomba bocsássa az első önvezető taxiját. Ha megnézzük azokat a mutatókat, amelyeket mindig vizsgálunk az iparági kutatásainkban, akkor egyértelműen az látható, hogy a mobilitási iparág minden várakozást felülmúlva a szemünk előtt alakul át - tette hozzá.Amerikában a városi lakosság 40 százaléka van ezen a véleményen - szemben a 2017-es évi eleji 36 százalékkal -, míg Kínában a fiatal lakosság 26 százaléka képviseli ezt az álláspontot - ahol az előző évben, csak 17 százalékos volt a téma támogatottsága.A közösségi közlekedés, a telekocsi-, vagy a taxi szolgáltatások iránt az elmúlt évben megnövekedtek az igények. Az amerikai városlakók 13 százaléka, a szingapúri lakosok több, mint 16 százaléka, valamint a kínai polgárok több, mint 18 százaléka használja ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Annak ellenére, hogy ezen szolgáltatásokat Németországban kevesebben veszik igénybe, az elmúlt egy évben itt is növekedés volt tapasztalható: 1,9 százalékról 3,7 százalékra emelkedett a felhasználók aránya.- magyarázta Schannen Frigyes.Fontos változás lesz az is, ahogy a fogyasztók igényei növekednek az új mobilitási modellek irányába, azzal egyidejűleg egyfajta hangsúlyeltolódást is tapasztalunk az autóipari szereplők és befektetők részéről. Például a mobilitás szolgáltatásokkal és automata vezetéssel foglalkozó R&D dolgozók száma ugrásszerűen megnőtt a tavalyi évben 41 ezerről 51 ezer főre, amely 22,5 százalékos emelkedést jelentett.Az átalakulás mértéke még jobban látható a kockázatitőke-befektetések esetében, ahonnan a pénz, szó szerint, áramlik be az iparágba. A kockázatitőke-társaságok már 2016-ban 9,3 milliárd dollárt fektettek mobilitási projektekbe a világ minden táján. Ugyanakkor 2017-ben ez a szám 130 százalékkal növekedett és a befektetések mértéke elérte a 21,4 milliárd dollárt. A mesterséges intelligencia egy másik fontos tényező lehet az automata vezetéssel kapcsolatos célok megvalósításában. Ezt alátámasztja, hogy az ilyen irányban történő kockázatitőke-befektetések 2016-ról 2017-re megduplázódtak, és elérték a 3,2 milliárd dolláros értéket.- magyarázta Schannen.Nem csak a nagyvárosok, de a vidék is új közlekedési formák után kiált, nem beszélve az öregedő lakosság igényeiről. Az elkövetkezendő években jelentős robottaxi használatnak lehetünk majd szemtanúi a vidéki környezetben is - tette hozzá.Egy másik fontos hatása az összekötöttség és automata vezetés területén felbukkanó új fejlesztéseknek, hogy az iparág vezető vállalatai nyomás alá helyeződnek a mobilitási piacra belépni kívánó IT és technológia vállalatok részéről. A verseny az új mobilitási univerzum vezető helyéért már rég elkezdődött. Azon autóipari vállalatok, akik elmulasztják, hogy ennek megfelelően pozicionálják magukat és komolyan megvizsgálják az üzleti modelljüket, azzal fognak szembesülni, hogy valaki már azelőtt kiharapott egy szeletet a piacukból, mielőtt ők azt észrevették volna.