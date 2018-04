Kedvezményes, új autópálya-matricát vezetnek be Magyarországon

A januárban életbe lépett jogszabályváltozás a gyakorlatban annyit jelent, hogy kétféle, kifejezetten motorosoknak ajánlott (D1M jelű) matrica közül választhatnak az egy nyomon haladó járművek tulajdonosai: a tíznapos jogosultság 1470, az egy hónapra szóló pedig 2500 forintba kerül május elsejétől.A lap kiemeli, hogy a most bevezetésre kerülő díjcsökkentés tulajdonképpen kiváltja a régóta várt éves motoros matricát is, mivel május elsejét követően a teljes szezonban, azaz nyolc hónapon keresztül - az autósok 42975 forintos éves díjával szemben - húszezer forintért lesz használható az 1500 kilométer hosszú hazai gyorsforgalmi úthálózat.A kedvezményes motoros matrica május 1-jétől megvásárolható az e-autopalyamatrica.hu portálon, ahol a felhasználók az úthasználati jogosultság mellé díjmentes balesetbiztosítást is igényelhetnek - teszik hozzá.