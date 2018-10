Kettészakadhat az autógyártás - Küszöbön a közösségi mobilitás és az automatizálás forradalma

A gyártósorokon, a karosszéria- és festőüzemekben dolgozók száma az automatizálás és az új típusú járművek összeszerelése miatt felére csökken

Az üzemekben a logisztikai munkakörben dolgozók száma mintegy 60 százalékkal csökken, részben azért, mert az embereket önvezető járművek váltják fel

A szükséges adatmérnökök száma egyes üzemtípusokban csaknem megkétszereződik, más üzemekben 80 százalékkal emelkedik, míg a szükséges szoftverfejlesztők száma akár 90 százalékkal is emelkedhet

A rendszeresített közösségi használatú járművek - amelyek egyszerűen A pontból B pontba közlekednek - az európai piac legalább 30%-át teszik majd ki

Az autóipar működési modellje Ford több mint egy évszázaddal ezelőtt bevezetett gyártósora óta alapvetően nem változott, mégis azt várjuk, hogy ezek a változások 2021-ig felgyorsulnak

Az OEM-eknek hozzá kell kezdeniük a következő évtizedben szükséges munkaerő rendelkezésre állásának biztosításához, egyrészt megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavállalók felvételével, másrészt a meglévő dolgozók megtartásával és átképzésével

A tanulmány a gyártók és a fogyasztók számára jelentős változásokat prognosztizál:A gépjárműgyártás kettéválik: lesznek tömegpiacra szánt, "semmi extrát" nem tartalmazó közösségi autók, amelyeket alkalmanként, egy-egy útra vesznek igénybe, illetve személyre szabott gépkocsik azok számára, akik továbbra is a saját autójukban szeretnének utazni.A PwC Strategy& szerint mindez az eredetiberendezés-gyártók (OEM-ek) számára két különböző gyártípus gyors kialakítását teszi majd szükségessé. Az első olyan szabványosított, hálózatba kapcsolt "plug and play" járművekre összpontosít, amelyeket fiatal, városi autóvezetőknek szánnak. A második, legnagyobb rugalmasságot biztosító gyártípus - hasonlóan a mai magas presztízsű luxuscikkek piacához - személyre szabott járművek gyártásával foglalkozna.A tanulmány szerint ez a változás gyökeresen átalakítja a munkaerő összetételét, mivel a robotok nagyobb arányban lesznek jelen mind a gyártósorokon, mind K+F funkciókban. A becslések szerint a jelenlegi felkészültségű dolgozók 40-60%-ára lesz szükség az üzemekben, miközben az adatmérnökök és szoftverfejlesztők száma 90%-kal emelkedhet.- mondta Végh Bálint, a PwC Magyarország tanácsadási üzletágának vezető menedzsere.Hozzátette, hogy Az autóipar újabb forradalom küszöbén áll, ahol az adatkezelés és az alkalmazkodás képessége elengedhetetlen a túléléshez. Az OEM-eknek most kell cselekedniük, hogy helyes döntéseket hozzanak gyártási modelljükkel és a jövőbeli munkaerejükkel kapcsolatban.A tanulmány azt is megjegyzi, hogy a változás üteme más területeken is felgyorsul: a K+F és a gyártás közötti idő két évre csökken, szemben a mostani 3-5 évvel. Az OEM-ek számára növekvő konkurenciát jelentenek majd azok a technológiai vállalatok, amelyek közvetlenül a fogyasztók számára nyújtanak mobilitási szolgáltatásokat.Ugyanakkor növekszik a gyártókra nehezedő nyomás arra vonatkozóan, hogy sokkal költséghatékonyabb gyártási folyamatokat hozzanak létre, melyek alkalmazkodnak az egyre változatosabb járművekhez és formatervezési mintákhoz.- fejtette ki Osztovits Ádám, a PwC Magyarország tanácsadási üzletágának vezető cégtársa.