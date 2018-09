Kevesen tudják, hogy magyar volt a névadója az autós világcégnek

Idén ünnepli alapításának századik évfordulóját a világ egyik legnagyobb autókölcsönzője, a Hertz. Valószínűleg kevesen lepődnek meg azon, hogy ennek a cégnek is vannak magyar gyökerei. Sőt, maga a névadó az, aki Magyarországon született.1879-ben az Osztrák-Magyar Monarchia területén, egy felvidéki faluban, Sklabinában, magyar állampolgárként látta meg a napvilágot Herz Jakab és felesége, Katalin fia, aki a Sándor nevet kapta. Herz Sándor hat esztendős volt, mikor a család 1885-ben kivándorolt az Egyesült Államokba. Ettől az időtől kezdve vezetéknevében megjelent a "t" és a Sándor keresztnév az új környezetnek megfelelően Johnra változott. Sok más később sikeres üzletemberhez hasonlóan az ifjú John is újságárusként kezdte pályafutását.

John D. Hertz és egy kölcsönző az 1950-es évekből

Az ő ötlete volt az is, hogy az addigi fekete gépkocsik helyett sárgára festette autóit: a magyar származású menedzser volt az USA városaiban a taxikat ma is megtestesítő "yellow cab", a sárga taxi ötletgazdája.

1913-ban Chicagóban meglehetősen sok volt a panasz a taxiszolgáltatásra: a gépkocsik piszkosak, a gépkocsivezetők barátságtalanok, a szolgáltatás pedig drága volt. Hertz úgy látta, elérkezett az ő ideje. 40 gépkocsival elindította taxis vállalkozását, a viteldíjakat a felére csökkentette, a gépkocsivezetőket egyenruhába bújtatta, megszervezte a központi előrendelési rendszert és az autók telefonon is hívhatók lettek. Hertz a szervezési intézkedéseken túlmenően különös figyelmet fordított a gépkocsik megjelenésére és tisztaságára, a minőségi követelményekre is.Innentől kezdve a chicagóiak számára a sárga taxi már egyet jelentett a tiszta, címre hívható gépkocsival, udvarias, pontos gépkocsivezetővel és olcsó szolgáltatással.Egy év múlva a kezdeti 40 helyett már 2700 sárga taxi robogott a nagyváros utcáin. A motorizáció rohamos fejlődése következtében folyamatosan növekvő közúti forgalom szabályozására John Hertz javasolta a polgármesternek közúti jelzőlámpás csomópontok kiépítését és ennek költségeit a taxiközlekedés fejlesztésének érdekében magára vállalta.Abban az időben a gépkocsik meglehetősen fapadosak voltak, nem igazán vették figyelembe a taxis szolgáltatások sajátosságait, például az utasok kényelmét. Ezért Hertz a saját céljaira kifejlesztett egy taxinak kiválóan alkalmas, többféle kényelmi megoldással ellátott gépkocsit. Mivel az általa épített gépkocsik vezető nélküli bérbeadásra is alkalmasak voltak, együttműködést kezdeményezett Walter Jacobs-szal, aki 1918-ban megalapította a Ford Autókölcsönzőt 12 Ford T modellel, majd 1923-ban megvásárolta a "DrivUrSelf" rendszert és ettől az időtől kezdve a társaság neve Hertz Autókölcsönző lett.A társaság az idők során számos technikai szolgáltatást, technológiai újítást, szervezési intézkedéseket vezetett be, így elsőként alkalmazta például a bérleti díj kifizetésére is használható hitelkártyákat, és alakította ki az autókölcsönzés hálózati rendszerét.Száz év alatt persze sokat formálódott az autókölcsönzés világa. Globálisan több millió bérelhető autó van a piacon, csak a Hertz 550 ezer autóval dolgozik, 150 országban évente 30 millió ügyfelet szolgálnak ki. És nem csak sztereotípia az, hogy Amerika az autókölcsönzés fellegvára: továbbra is az Egyesült Államok jelenti az iparág legnagyobb - és leginkább feltörekvő - piacát.

Autókölcsönző a '70-es években Frankfurtban

Ezt inkább a cégek tudják megengedni maguknak - nem véletlen, hogy a legnagyobb piaci szereplők mindannyian a céges ügyfelekre koncentrálnak.

Mire figyeljünk, ha külföldön autót bérlünk?

A Hertz magyarországi vezetője azt javasolja, mindenképpen nemzetközi autókölcsönzőtől béreljünk gépjárművet, hogy az esetleges reklamációkat akár utólag is, idehaza is tudjuk rendezni. Továbbá, hogy autóbérlésnél azonnal kössünk biztosítást, erre az egyre ne sajnáljuk a pénzt. A kölcsönzőknél elérhető olyan, úgynevezett super cover biztosítás, aminél 0 forint az önrész, ha az ügyfél kárt okoz.



Arra is érdemes figyelni, hogy az online foglalás szinte mindig olcsóbb, vagy kedvezményes, de az tele van rejtett költségekkel. Érdemes tudni, hogy online foglalásnál általában minimum 3 órával korábban le kell foglalni az autót.

Utazás előtt mindig tájékozódjon az utazási irodáján keresztül vagy közvetlenül az autókölcsönző magyarországi irodájánál a bérleti feltételekről, amely országonként eltérő lehet. Így a legfontosabb, hogy a rejtett költségek már az előzetes foglaláskor elkerülhetőek.



Amit érdemes tudni:



bérlet kezdetekor minden esetben ellenőrizzük az esetleges sérüléseket a gépjárművön, ezzel rengeteg utólagos kellemetlenséget elkerülhetünk

csak dombornyomott hitelkártya elfogadott (elektronikus nem)

a bérléshez deposit szükséges, mely fedezi a várható bérleti díjat, az esetleges biztosítási önrészt, az újratöltési szolgáltatás költségét valamint az esetleges bírságokat, parkolási díjakat, ez az összeg a bérlet végéig a számlánkon zárolásra kerül

minimális életkor országonként eltérő, általában 21 év, de van, ahol 24 év alatt úgynevezett young driver díjat kell fizetni

minimum 1 éves jogosítvány szükséges

ha más is vezeti a gépjárművet, másodvezetői díj fizetendő

repülőtéren történő bérlés esetén reptéri illetéket számítanak fel

ellenőrizzük milyen biztosításokat tartalmaz a bérleti díj

a korlátlan kilométeres díj az elején magasabbnak tűnik, de az extra km után fizetendő összeg miatt a napi és km díjas bérlet legtöbb esetben jóval drágább a végén

ha máshol adjuk le a gépjárművet, akár visszaszállítási költség is felmerülhet

érdemes teletankkal visszavinni a gépjárművet, az utólagos tankolás nagyságrenddel magasabb a benzinkutak árainál

Ott ez a kultúra része: nagy távolságok vannak országon belül, és városokon belül is. Egy-egy város akkora, mint nálunk egy megye, mindenképpen szükség van gépjárműre - mondta el a Portfolio-nakA cégvezető szerint ezért nem is igazán érdemes összehasonlítani az amerikai piacot bármi mással, így Magyarországgal sem. Nálunk például a magánszemélyek nem nagyon bérelnek autót, egyszerűen azért, mert ez még mindig meglehetősen nagy költséget jelent. Magasak a letétek is: ahhoz, hogy béreljünk egy autót, több százezer forintos kaució szükséges.Nagyságrendileg 40 százalék a Hertz belföldi forgalma: ez a tavalyi évben 1,2 milliárd forintot jelentett, amit szinte teljes egészében a céges bérlések tesznek ki. Vannak olyan céges ügyfelek is, akik napi szinten bérelnek, és akár több százmillió forintot fizetnek ki autóbérlésért évente.Több szempontból is megéri nekik. Például azért, mert le tudják írni költségként, így az áfa-visszaigényléssel kedvező árakat tudnak kigazdálkodni. Bár sokan használják a tartós bérletet, az autóbérlést a legtöbben átmeneti megoldásként szokták igénybe venni. Például, amíg nem érkezik meg a cégvezető új autója, amit tartósan bérel vagy lízingel, 2-3 hónapig bérautót vesz igénybe. A másik tipikus eset, ha vannak olyan kollégák, akiknek nem jár gépjármű, sokszor arra az időszakra bérelnek nekik autót, amíg rendszeresen vidékre kell utazniuk. Az utóbbi időben népszerűvé vált egyik bérlési ok pedig, hogy több napig teszteljenek egy autótípust. A márkakereskedésnél erre általában nincs lehetőség, a kölcsönzőknél viszont a cég gyakorlati tapasztalatot tud szerezni arról, hogy megfelel-e a jármű saját flottájának.A cégek azért is szeretik a kölcsönzőket, mert folyamatosan frissül a gépjárműpark: a Hertznél az autók átlagéletkora kevesebb mint 4,5 hónap; 3 és 12 hónap között szokták cserélni az autókat. Ilyen fiatal járműveknél elvileg nincs is szervizigény (a legtöbb autónál 20-30 ezer km-nél van az első kötelező szerviz, náluk a legtöbb jármű el sem éri ezt). A legtöbb importőrnek vagy márkakereskedőnek pedig érdeke, hogy a legújabb modelleket biztosítsa az autókölcsönzők részére, ez tulajdonképpen egy plusz marketinglehetőséget jelent. Nem véletlen, hogy a magyarországi flottában olyan különlegességek is megtalálhatók, mint a Mercedes S Class Limousine, az XC90-es Volvo, és igény esetén akár Bentley is.Oltyán Mihály szerint leginkább a flottaméret, a flottán belül a paletta színessége az, amiben versenyeznek a nagy kölcsönzők Magyarországon és világszerte. A nagy szolgáltatóknál a legkisebb kategóriától a legnagyobbig, a személyautótól a teherautókig, a kabriótól a kombiig, vagy a presztízskategóriás sofőrszolgáltatásig számtalan autómodell és szolgáltatás elérhető. Az is fontos, hogy mennyire újak az autók - sok cég ugyanis csak olyan partnerrel szerződik, ahol folyamatosan új gépjárművek vannak.Persze az autókölcsönző cégek piacán is akadnak komoly kihívások. Ez nem elsősorban a minimális konkurenciát jelentő, ám legfeljebb rövid, városi utazásra használható carsharing rendszereket (MOL Limo, GreenGo) jelenti, hanem a munkaerőpiaci helyzetet. Oltyán szerint meg kell találni a bérek közötti egyensúlyt, "hogy a régi kollégát is meg tudjuk őrizni, és újat is fel tudjunk venni."Kihívás az is, hogy globálisan egyre erősebb tendencia az elektromos autózás, az autókölcsönzőknél viszont még nagyon kevés az elektromos autó. Magyarországon ennek leginkább az az oka, hogy nincs még kiépítve a megfelelő töltőhálózat, amivel kényelmesen lehetne az országhatárokon belül elektromos járművel közlekedni.