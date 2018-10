Kiderült, a legfontosabb győri Audi, az A3-as gyártásán kell osztoznunk a németekkel

A WLTP-re történő átállás érintette a győri Audi-gyárat is

A WLTP-re történő átállás miatt átmeneti visszaeséssel számolunk a motor- és a járműgyártásunkban, ennek megfelelően alakítjuk a műszakrendeket is.

Felreppent a hír, Ingolstadba viszik az A3-as gyártását

Nem a teljes gyártását viszik el a németek és van egy jó hírünk is

Korábban több anyagunkban is beszámoltunk arról, hogy a Volkswagen-csoportnak a vártnál nehezebben megy a felkészülés az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására szolgáló új nemzetközi szabványra, a WLTP-menetciklusra. A németeknek 2018. szeptember 1-ig kellett volna nagyjából 260 modellvariációjukra megszerezniük a szükséges típusjóváhagyást annak érdekében, hogy azok regisztrálása, értékesítése lehetővé váljon. Ez azonban sok modell esetében nem történt meg a határidő lejárta előtt, illetve a mai napig.A csúszást egyrészt az okozza, hogy nem volt elég mérőállomás és szakember az új szabványnak megfelelő típusengedélyek kiváltásához. Másrészt a kialakult helyzet annak is betudható, hogy a cégcsoport szakembereit lefoglalta a 2015-ben kirobbant dízelbotrányából adódó feladat, az érintett modellek motorvezérlő szoftverének átalakítása.Mindennek érdemi hatása lehet a német autógyártó működésére, beszámolók szerint a Volkswagennél akár 250 ezer új autó legyártása is csúszhat a második félévben, mert nincs meg a szeptembertől kötelező új típusengedélyük. Ráadásul gyárleállásra és a készletek felhalmozódására is figyelmeztetett a Volkswagen, amelynek vezérigazgatója, Herbert Diess arról beszélt, hogy a WLTP bevezetése miatt közel 1 milliárd eurós költsége keletkezik a vállalatnak.Természetesen ezeknek a fejleményeknek a hatására megkerestük a Győri Audi-gyár kommunikációs osztályát nyáron, ahol kérdésünkre elmondták:A sajtóban megjelenő legfrissebb hírek viszont most nem pusztán a termelés visszaeséséről szólnak, hanem arról, hogy akár az Audi A3-as győri gyártása is külföldre kerülhet. G7 cikkében arról számolt be, hogy januártól az A3-asok gyártását Győrből Ingolstadtba szervezik át. A döntés hátterében az állhat, hogy a németek szeretnék a rendelkezésre álló gyártókapacitásaikat a lehető legjobban kihasználni, az egyes modellek iránti kereslet ingadozása, valamint az ingolstadti gyártósorok rugalmatlansága viszont ezt nem teszi lehetővé.A problémát állítólag az okozza, hogy Ingolstadtban két gyártósoron készülnek járművek, az egyiken A4/A5-ös modelleket, míg a másikon A3/Q2-es modelleket készítenek. A kereslet az előbbi modellek iránt viszont sokkal kisebb, mint az utóbbiak iránt, amelyeket gyakran túlórában készítik a németek. Arra viszont a gyártósorok rugalmatlansága miatt nincs lehetőség, hogy az A4/A5-ös modellek gyártósorán készüljenek az A3/Q2-es modellek. A helyzetet állítólag az Audi úgy oldaná meg, hogy egyrészt rugalmassá tenné a gyártósorait, másrészt, ahogy már fentebb írtuk, átvinnék Győrből az A3-as modell gyártását Ingolstadba a kapacitások maximális kihasználása érdekében.A fenti hírrel kapcsolatban megkerestük az Audi Hungáriát, ahol elmondták, hogy az Audi A3 gyártását Ingolstadttal közösen végzik 2019-től. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a préselés és a karosszériák összeszerelése továbbra is Győrben történik majd, míg a lakkozó és a szereldei tevékenységek az ingolstadti üzemben valósulnak meg. Ilyen együttműködésre korábban volt már példa, 1998-tól egészen 2013-ig közösen gyártották az Audi TT modell első és második generációját.Az Audi Hungáriánál összesen 105 491 autó készült 2017-ben, köztük 17 568 Audi TT Coupé, 4 606 TT Roadster, 10 716 A3 Cabriolet és 72 433 A3 Limousine. Tehát a Győrben legyártott személyautóknak jelentős részét, mintegy 68 százalékát tette ki a szóban forgó A3-as modell.

Megtudtuk azt is, hogy az új modelleknek köszönhetően a győri üzem ismét teljes kapacitáskihasználtság mellett működhet a tervek szerint. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy éves szinten mintegy 160 ezer jármű készülhet az üzemben hamarosan.

A kapacitáskihasználtság tartós visszaesésétől viszont nem kell tartanuk, ugyanis a legújabb győri modell, az Audi Q3-as gyártását folyamatosan pörgetik fel és a tervek szerint jövőre egy új modell előállítása is megkezdődhet Győrben.Mindezeknek köszönhetően természetesen a győri Audi-dolgozók munkahelyei sincsenek veszélyben, az Audi A3-as németekkel közös gyártása semmilyen hatással nem lesz az ő munkaviszonyukra.