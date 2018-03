Kikeltek magukból az autógyártók

A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be , hogy a jövő héten 25 százalékos importvámot vezet be az acél és 10 százalékot az alumínium bevitelére. Az Egyesült Államok évente több mint 30 millió tonna acélt importál, amelyben komoly szerepet játszik Európa. A lépést egy sor politikus kritizálta, az elsők között Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szólalt meg, aki európai munkahelyek elvesztésével riogatott.Természetesen az ügyben rengeteg nagyvállalat is érintett, köztük számos autógyártó, hiszen a járművek előállítása során nagy mennyiségben használnak fel acélt, illetve a súlycsökkentés (aminek köszönhetően alacsonyabb lesz a fogyasztás és csökken a károsanyag-kibocsátás) érdekében egyre nagyobb mennyiségben alumíniumot is.Legutóbb a Hyundai szóvivője, Jim Trainor beszélt arról egy emailben, hogy az importvám emelése negatívan hathat a járműgyártásukra és a vállalat növekedésére az Egyesült Államokban. Hozzátette azt is, hogy a vámok emelkedésével biztosan nőni fognak a nyersanyagköltségeik, amely megdrágítja majd a gyártás költségét. Mindez pedig végső soron az árak emelkedéséhez fog vezeti, amely hatására visszaeshet az autók iránti kereslet a tengerentúlon.A Honda vezetése egyszerűen meggondolatlan lépésnek titulálta azt, hogy Donald Trump az importvámok megemelésére tett ígéretet. Míg a Toyota, amely a Mazdával együttműködve 1,6 milliárd dollárból épít gyárat Alabamában arról beszélt, hogy a mostani döntés hátrányosan hat majd az autógyártókra.