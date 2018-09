Kiszivárgott a német autógyártók ajánlata - Merkelék nem fognak örülni

A most kiszivárgott ajánlat alapján viszont úgy tűnik, hogy a teljes költségnek durván 20 százalékát végül vagy a tulajdonosoknak, vagy az adófizetőknek kell viselniük.

Ezeket a vouchereket a tulajdonosok a Baumot vagy éppen az HJS részecskeszűrő rendszereire válthatnák be, amelyek felhasználásával elvégezhetőek lennének a szükséges fizikai átalakítások annak érdekében, hogy az érintett járművek kibocsátási értékei megfeleljenek az elvárásoknak.Ez az ajánlat egyben azt is jelentené, hogy a vezető német autógyártók a kormányzati törekvéssel ellentétben nem akarják az átalakítás teljes költségét magukra vállalni. A berendezések beszerzésének és beépítésének teljes költségét durván 3000 euróra becsülik, amelyből a voucher durván 80 százalékot fedezne.A FAZ anyagában kitért arra, hogy a vouchereket az Euro5-ös dízelmotorral szerelt autók tulajdonosai kapnák, míg az Euro4-es, vagy annál alacsonyabb besorolású motorral szerelt autók tulajdonosait kedvezményekkel ösztönöznék arra, hogy újra cseréljék régi járműveiket.Hasonló felajánlással élt állítólag a Volkswagen vezére, Herbert Diess is, aki a német közlekedési miniszterrel folytatott videókonferencián elmondta, a Volkswagen segítséget nyújt azoknak az autósoknak, akik átalakíttatnák az autójukat. Ráadásul Diess azt is bejelentette, hogy a Volkswagen komoly csereprogramot indít, amelyben Euro 4-es és 5-ös besorolású dízeles autókat cserélnének új modellekre.Ugyanakkor kérdéses, hogy egy ilyen megoldás valóban elég lesz-e ahhoz, hogy a tárgyaló felek megállapodjanak, a német kormány tagjai ugyanis abban egyetértettek, hogy ha átalakításra kerül végül sor, annak a költségeit kizárólag az autógyártóknak kell viselniük.